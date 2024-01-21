ChatGPT навчиться працювати з відео вже цього року

ChatGPT у наступному оновленні навчиться працювати з відео. Користувачі можуть очікувати на GPT-5 вже цього року.

Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман у подкасті Unconfuse Me, спілкуючись зі співзасновником Microsoft Біллом Гейтсом, передає AIN.UA.

Альтман та Гейтс обговорили майбутнє чат-боту та його оновлення – GPT-5. Альтман заявив, що нове покоління мовної моделі, яка лежить в основі ChatGPT, стане "повністю мультимодальним" та підтримуватиме мову, зображення, код і відео.

Поточна версія ChatGPT вже працює із зображеннями та звуком, але з відео спектр того, що може робити генеративний штучний інтелект, значно розшириться.

Системи штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, здатні аналізувати відео, зможуть підвищити надійність роботи і створити чат-бота, який усвідомлює контекст. Проте новою версією легко зловживати, особливо в контексті конфіденційності, де OpenAI раніше вже мала проблеми. У червні був поданий позов, в якому стверджувалося, що моделі OpenAI були навчені на крадених даних.

The New York Times також позивається до суду проти OpenAI та Microsoft за порушення авторських прав. На думку представників видання, статті використовують для тренування штучного інтелекту.

Компанія також веде перемовини з представниками ЗМІ, пропонуючи виплати в обмін на використання їхніх новин для використання у навчанні моделей.

За словами Альтмана, користувачі можуть очікувати на GPT-5 вже цього року.

Під час розмови з Гейтсом Альтман зазначив, що нинішні взаємодії ChatGPT "є найдурнішою з тих моделей, які коли-небудь будуть". Тож, за його словами, головною метою GPT-5 є покращення логіки й надійності – особливо на тлі відомих "галюцинацій" програми, коли чат-бот впевнено стверджує неправдиву інформацію.