НАТО анонсував "масштабну інвестицію" в закупівлю боєприпасів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і директорка Агенції НАТО з підтримки і постачання Стейсі Каммінгс 23 січня підпишуть угоду про закупівлю 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Як анонсували в Північноатлантичному Альянсі, запланована угода є "новою масштабною інвестицією в артилерійські снаряди", передає Європейська правда.

Деталей угоди в НАТО не розкривають, лише анонсувавши заяви генерального секретаря й директорки Агенції Альянсу з підтримки та постачання.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави, зокрема й члени НАТО, постали перед дефіцитом артилерійських боєприпасів, щоденні витрати яких обчислюються тисячами.

Згідно із західними оцінками, України використовує до 10 тис. артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів на день. І вже в лютому минулого року Столтенберг застеріг, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід може їх виробляти.

Раніше повідомлялося, що Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО й удвічі збільшила випуск боєприпасів.