Російський завод "Новатек" зупинив роботу через атаку українських безпілотників
Російський завод "Новатек", що розташований на узбережжі Балтійського моря, призупинив свою роботу після атаки українських безпілотників.
Як пише Bloomberg, напад був спецоперацією українських силовиків. Офіційне джерело у Києві, яке не називається, повідомило, що українські війська завдали удару по заводу з безпілотників.
У "Новатеку" заявили, що пожежа стала результатом "зовнішнього впливу".
Російське видання "Фонтанка" повідомило, що безпілотники вдарили по об'єкту в Ленінградській області рано вранці за місцевим часом 21 січня, хоча Міністерство оборони Росії повідомило про відсутність атак у цьому районі.
Порт Усть-Луга є одним із двох основних експортних джерел енергії в Балтійському морі.
За даними "Новатек", Усть-Лузький газоконденсатопереробний завод припинив всі технологічні операції. Обійшлося без постраждалих.
Комплекс переробляє газовий конденсат на нафту, авіаційне паливо та газойль, а нафтопродукти відвантажує на закордонні ринки. У 2022 році на заводі було перероблено майже 7 млн тонн газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.
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