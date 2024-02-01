Україна отримала від Японії $390 мільйонів. На що підуть гроші

До держбюджету надійшло близько $390 млн від Японії у межах проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що допомога Японії у січні складається з грантової частини коштів на суму $89,8 млн в межах проєкту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE) та частини коштів позики обсягом $300 млн у межах проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки уряду Японії та націлений на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Водночас проєкт ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.