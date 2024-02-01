Єврокомісія обговорить пропозиції щодо нового пакету санкцій проти РФ, – ЗМІ

Європейська комісія із 3 лютого розпочне неформальні зустрічі високого рівня з державами-членами ЄС щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на три дипломатичні джерела.



ЄС хоче встигнути ухвалити 13-й пакет санкцій до другої річниці війни 24 лютого.

Тож, обговорення, які почнуться в суботу, є останнім кроком перед тим, як Єврокомісія офіційно презентує новий пакет та відбудеться голосування.



Очікується, що пропозиція буде зосереджена на закритті більшої кількості лазівок для обходу Росією санкцій, особливо для товарів, які можуть бути використані на війні проти України, а також на нових списках фізичних та юридичних осіб.

Один зі співрозмовників видання додав, що ймовірні також деякі незначні секторальні заходи, такі як нові заборони на імпорт.



Зокрема, Польща та країни Балтії закликають заборонити імпорт російського алюмінію та скрапленого природного газу (СПГ).