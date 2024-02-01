БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
133 0

Херсон частково залишився без світла внаслідок ворожих ударів

електроенергія

Станом на ранок унаслідок нічних обстрілів масово знеструмлені споживачі в Херсоні та області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вночі російські масовані обстріли завдали значних пошкоджень обладнанню "Херсонобленерго". Так, у Херсоні знеструмлено понад 69 тисяч споживачів. Також після нічних обстрілів по області знеструмлено вісім населених пунктів – понад 3,8 тис. споживачів.

Також є нові пошкодження через бойові дії в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Харківської областей.

Загалом через обстріли та з інших причин на ранок без світла залишаються 359 населених пунктів.

Водночас із технологічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській та Сумській областях.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 