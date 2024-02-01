Херсон частково залишився без світла внаслідок ворожих ударів

Станом на ранок унаслідок нічних обстрілів масово знеструмлені споживачі в Херсоні та області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вночі російські масовані обстріли завдали значних пошкоджень обладнанню "Херсонобленерго". Так, у Херсоні знеструмлено понад 69 тисяч споживачів. Також після нічних обстрілів по області знеструмлено вісім населених пунктів – понад 3,8 тис. споживачів.

Також є нові пошкодження через бойові дії в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Харківської областей.

Загалом через обстріли та з інших причин на ранок без світла залишаються 359 населених пунктів.

Водночас із технологічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській та Сумській областях.