"Маніфест 42" розкритикував реформу БЕБ без погодження з бізнесом

Громадський рух "Маніфест 42" закликає президента України та уряд не допустити порушення принципів компромісу, наслідком якого стало скасування попереджувальної акції протесту проти свавілля тилових силовиків щодо бізнесу.

Як нагадують активісти, акція була запланована на 1 лютого 2024 року, але скасована після того, як влада зробила дієві кроки щодо вирішення проблеми.

Утім, "Маніфест 42" констатує, що після цього уряд подав до Верховної Ради законопроєкти №10439 та №10440 про реформу БЕБ без фінального погодження та врахування зауважень, надісланих від бізнес асоціацій.

"Це пряме і грубе порушення принципів діалогу держави та бізнесу, про які було домовлено. Нас категорично не влаштовують ці законопроєкти, свої пропозиції щодо поправок ми надішлемо народним депутатам, сподіваючись на їхню конструктивну позицію", – йдеться у заяві руху.

Крім того, "Маніфест 42" звертає увагу президента на необхідність посилити контроль за виконанням указу №21/2024 "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану".

"Передбачений указом аудит вжитих щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях здійснюється у спосіб, утаємничений від громадськості. Якщо тилові силовики збираються тихенько перевірити самі себе, а потім відрапортувати про відсутність зловживань – ми сприймемо це як імітацію недоумства і виклик для рішучих дій", – зазначають активісти.

Водночас громадський рух "Маніфест 42" вітає перші кроки влади до започаткування діалогу з бізнесом, такі як створення Ради Сімох при Президенті, тримісячний мораторій на нові кримінальні справи проти підприємств та "маски-шоу", створення умов для звільнення з СІЗО підприємця Ігоря Мазепи.

"Але бізнес чекає системних змін. Закликаємо представників влади обʼєднати зусилля для їх напрацювання і не порушувати раніше узгоджені принципи співпраці", – підсумували в "Маніфесті 42".