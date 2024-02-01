Бізнес спрогнозував підвищення цін на товари і звільнення працівників, – опитування Нацбанку

Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності на початку року. Також прогнозує зростання цін на товари та скорочення працівників.

Про це свідчить Індекс очікувань ділової активності, який у січні 2024 року знизився до 41 з 45,7 у грудні 2023 року, передає Національний банк.

Зазначається, що погіршенню оцінок сприяли такі очікування:

посилення інтенсивності бойових дій;

невизначеність щодо строків та обсягів надання зовнішньої фінансової допомоги;

блокада західних кордонів;

зростання виробничих витрат на посилення кіберзахисту;

брак кваліфікованих кадрів;

сезонне послаблення економічної діяльності на початку року.

Зокрема, підприємства промисловості посилили песимістичні очікування щодо результатів своєї економічної діяльності, зважаючи на зростання тиску з боку виробничих витрат та логістичні труднощі з перетином західного кордону. Секторальний індекс у січні знизився до 43,7 (у грудні – 46,9).

Підприємства торгівлі другий місяць поспіль прогнозували погіршення своїх економічних результатів на тлі подорожчання імпорту через блокування західних кордонів, високі ціни на пальне та сповільнення попиту: секторальний індекс становив 38,9 (у грудні – 46,9).

Підприємства сфери послуг також вчергове посилили негативні оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на зниження попиту внаслідок підвищення власних тарифів, а також безпекові ризики. Секторальний індекс сягнув 40,4 (у грудні – 44).

При цьому найпесимістичніші оцінки надали підприємства будівництва, зважаючи на інтенсивні бойові дії, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор. Секторальний індекс знизився до 31,9 (у грудні – 42,1).

Крім того, всі учасники опитування прогнозували здорожчання цін та тарифів на власну продукцію чи послуги.

Оцінки щодо зайнятості також погіршилися. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – в секторі будівництва.