БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 287 13

Бізнес спрогнозував підвищення цін на товари і звільнення працівників, – опитування Нацбанку

бізнес

Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності на початку року. Також прогнозує зростання цін на товари та скорочення працівників.

Про це свідчить Індекс очікувань ділової активності, який у січні 2024 року знизився до 41 з 45,7 у грудні 2023 року, передає Національний банк.

Зазначається, що погіршенню оцінок сприяли такі очікування:

  • посилення інтенсивності бойових дій;
  • невизначеність щодо строків та обсягів надання зовнішньої фінансової допомоги;
  • блокада західних кордонів;
  • зростання виробничих витрат на посилення кіберзахисту;
  • брак кваліфікованих кадрів;
  • сезонне послаблення економічної діяльності на початку року.

Зокрема, підприємства промисловості посилили песимістичні очікування щодо результатів своєї економічної діяльності, зважаючи на зростання тиску з боку виробничих витрат та логістичні труднощі з перетином західного кордону. Секторальний індекс у січні знизився до 43,7 (у грудні – 46,9).

Підприємства торгівлі другий місяць поспіль прогнозували погіршення своїх економічних результатів на тлі подорожчання імпорту через блокування західних кордонів, високі ціни на пальне та сповільнення попиту: секторальний індекс становив 38,9 (у грудні – 46,9).

Підприємства сфери послуг також вчергове посилили негативні оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на зниження попиту внаслідок підвищення власних тарифів, а також безпекові ризики. Секторальний індекс сягнув 40,4 (у грудні – 44).

При цьому найпесимістичніші оцінки надали підприємства будівництва, зважаючи на інтенсивні бойові дії, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор. Секторальний індекс знизився до 31,9 (у грудні – 42,1).

Крім того, всі учасники опитування прогнозували здорожчання цін та тарифів на власну продукцію чи послуги.

Оцінки щодо зайнятості також погіршилися. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – в секторі будівництва.

Автор: 

бізнес (1167) НБУ (9266) ціни (3442) праця (23)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
01.02.2024 13:24
+6
Комуняцько -совєцька ідєологія живише всіх живих . У всьому винуваті "бариги -спекулянти" . .. А не держава,яка забирає 40 % доходу з кожного працівника і плюс винна у підвищенні всіх цін бо вони залежать від цін на пальне та енергоносії . А вартість зборів та мит на енергоносії -вже вище собівартості цих енергоносіїв.
показати весь коментар
01.02.2024 14:01
+5
ані слова про гетманцева?
показати весь коментар
01.02.2024 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З усим згоден, крім скорочення персоналу: вже нікого скорочувати! У мене 15% мобілізовані і чекаємо ще повісток. Працівників на нормальну зарплату просто немає. Люди не хочуть влаштовуватися офіційно
показати весь коментар
01.02.2024 13:23 Відповісти
"Люди не хочуть влаштовуватися офіційно" - еге ж, а навіщо їм пенсія, так бізнесюк на букву п? Аби ти і твої вилупки нажерлися.
показати весь коментар
01.02.2024 13:38 Відповісти
Комуняцько -совєцька ідєологія живише всіх живих . У всьому винуваті "бариги -спекулянти" . .. А не держава,яка забирає 40 % доходу з кожного працівника і плюс винна у підвищенні всіх цін бо вони залежать від цін на пальне та енергоносії . А вартість зборів та мит на енергоносії -вже вище собівартості цих енергоносіїв.
показати весь коментар
01.02.2024 14:01 Відповісти
"держава,яка забирає 40 % доходу" і в кого це вона забирає? А я відповім - 18% у працівника ПДФО і 22% у підприємства ЄСВ. Але всеодно "Люди не хочуть влаштовуватися офіційно"? Чого б це їм так те пердприємство боліло, не відповіси? Звичайно ж ні, бо ти і всі бізнеси у країні це збіговисько шахраїв і маніпуляторів. Єдина ваша ціль це ухилятись від сплати податків, а захист вимагати від держави! Так ви послабили державу і зробили її привабливою для військового нападу!!!
показати весь коментар
01.02.2024 14:54 Відповісти
Абсолютно вірно. Максимум, на що можна розраховувати у пана - мінімалка офіційно + решта в конверті. Ні лікарняних, ні оплачуваних відпусток. Вагітних дівчат просто викидають на вулицю перед декретом "за власним бажанням", щоб декретні не платити.
показати весь коментар
01.02.2024 18:07 Відповісти
Кордони вже розблокували, ціна на пальне вже два роки як майже не міняється. А ховатись від податків так стало важче.
показати весь коментар
01.02.2024 13:46 Відповісти
обрыгаль с зелесифами делают все чтобы украинцы в военное время жили легче и всячески помогали на пути к победе!!!!
показати весь коментар
01.02.2024 13:24 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 13:24 Відповісти
ані слова про гетманцева?
показати весь коментар
01.02.2024 13:50 Відповісти
і абсолютно не впливає "дика " мобілізація , коли неможливо взяти людину на роботу ... по суті державні монополії на енергоносії .... Херманцев та інші випускники трускавецько -криворізької школи економіки ...
показати весь коментар
01.02.2024 14:03 Відповісти
не звільнення, а перехід на сірі/чорні схеми
показати весь коментар
01.02.2024 14:05 Відповісти
Так неочікувано.
показати весь коментар
01.02.2024 14:23 Відповісти
Що-що, а підвищити ціни бариги привід знаходять, Як не курс долара, хоч він і тримається на місці роками, так якісь міфічні "закупочні ціни", які теж в китайців ті ж самі.
показати весь коментар
01.02.2024 18:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 