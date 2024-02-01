Українські розвідники знищили ворожий ракетний катер вартістю $70 мільйонів. ВIДЕО

У ніч проти 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Зазначається, що судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

"Унаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом – "Івановєц" дав крен на корму і затонув", – зазначили розвідники.

Вартість втраченого агресором корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Пошуково-рятувальна операція окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Як уточнили в ГУР успішна операція українських розвідників стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації та платформи United24.