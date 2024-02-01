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Комітет Ради запропонував ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу урядовий законопроєкт №9256 про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.

"Законопроєкт спрямований на вдосконалення державного регулювання у сфері регулювання ринку азартних ігор та лотерей, встановлення справедливої та прозорої процедури ліцензування бізнесу у сфері азартних ігор", – пояснив він.

Водночас документ передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

"Відсутність системи онлайн моніторингу, численні скандали та блокування, неналежний контроль за галуззю свідчить про те, що створення КРАІЛ помилкою. Погоджуюсь з Кабінетом Міністрів. Помилки треба виправляти", – підсумував нардеп.

Як повідомлялося, у січні уряд доручив провести службове розслідування щодо голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

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ВР (2865) азартні ігри (181) КРАІЛ (69)


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Голова комісії з регулювання азартних ігор - Ігор Азартних.
)))
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01.02.2024 15:09 Відповісти
Зняти контроль з азартних ігр.
Леголізувати маріхуани.
Не здивуюсь « новому закону» про легалізації простітуціі…

Яку Україну строять зелені ноунейми?!
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01.02.2024 16:02 Відповісти
Азартних ігри -це розвал родин, і великі проблеми для гравців!!! Це як рак, не виліковується!!!
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01.02.2024 15:12 Відповісти
Комісія - це МЕГА-годівничка для zеленої шобли, хто ж її ліквідує? Скоріше ліквідують голову комітету - Геть-манцева
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01.02.2024 15:16 Відповісти
Не комісія, а гніздо корупції...
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01.02.2024 19:08 Відповісти
Готується до першого читання, ще подивимось як буде. Це все ще нічого не значить.
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02.02.2024 18:58 Відповісти
То нехай ліквідовують, якщо від неї толку ніякого!
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05.02.2024 11:36 Відповісти

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