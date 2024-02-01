Україна хоче отримати перший транш від ЄС на 4,5 мільярда євро вже у березні
Україна розраховує отримати перший транш у межах європейського механізму Ukraine Facility на 4,5 млрд євро вже в березні.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона наголосила, що одноголосне затвердження рішення щодо Ukraine Facility в Європейській раді є "потужним сигналом про незмінну підтримку України з боку партнерів".
За її словами, наступним етапом стане визначення фінальних умов програми в межах тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом.
"Фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року. Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі Уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами", – зазначила урядовиця.
План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання.
Підтримка в межах програми Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.
Як повідомлялося,1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно погодили додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.
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