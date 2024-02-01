Україна хоче отримати перший транш від ЄС на 4,5 мільярда євро вже у березні

Україна розраховує отримати перший транш у межах європейського механізму Ukraine Facility на 4,5 млрд євро вже в березні.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що одноголосне затвердження рішення щодо Ukraine Facility в Європейській раді є "потужним сигналом про незмінну підтримку України з боку партнерів".

За її словами, наступним етапом стане визначення фінальних умов програми в межах тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом.

"Фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року. Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі Уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами", – зазначила урядовиця.

План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання.

Підтримка в межах програми Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Як повідомлялося,1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно погодили додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.