Промисловість покращила очікування перспектив ділової активності, – Держстат

Індикатор ділової впевненості у промисловості в Україні в січні 2024 року підвищився на 2,6 в.п. порівняно з груднем 2023 року – до "мінус" 11%, при цьому в переробній промисловості він зріс на 3,9 п.п. – до "мінус" 11,8%.

Про це повідомили в Державній службі статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас індикатор ділового клімату в промисловості та переробній промисловості не змінився порівняно з груднем 2023 року, зберігшись на нульовому рівні.

Очікування перспектив ділової активності у 2023 році почали покращуватися з січня, коли індикатор ділової впевненості у промисловості зріс на 4,2 п.п. до грудня 2022 року – до "мінус" 14,2% (у переробній – на 7 в.п., до "мінус" 14%) і до квітня він покращав до "мінус" 5,5% ("мінус" 4% ).

Проте вже в травні він знизився до "мінус" 6,8% та "мінус" 5% відповідно, і протягом червня-грудня продовжив зниження.

Індикатор ділового клімату в промисловості з грудня 2022 року, коли він становив "мінус" 1,4% (у переробній також) до квітня 2023 року, зріс до 0,6% (у переробній – до 0,7%), проте до листопада-грудня знизився до нульової позначки.

Держстат нагадує, що складові для розрахунків цих індикаторів мають сезонно скориговані значення балансів, сформованих з урахуванням поданих підприємствами звітів. Зокрема, оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попит) у промисловості у січні склала "мінус" 44%, у переробній "мінус" 47%, знизившись відповідно на 2 п.п. та 3 п.п. до грудня 2023 року.

Водночас січневі очікування щодо обсягів виробництва продукції в найближчі три місяці суттєво покращилися – у промисловості вони підвищилися до нульової позначки порівняно з "мінус" 9% у грудні 2023 року, у переробній – до "мінус" 1% ("мінус 14%).

Як повідомлялося, найкращого значення у 2023 році цей показник досягав у квітні 2023 року, склавши +10% у промисловості та +17% – у переробній.

Оцінка поточного обсягу запасів готової продукції у січні склала відповідно "мінус" 11% та "мінус" 12% (на 1.п.п. гірше, ніж у грудні 2023 року); оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці – "мінус" 6% та "мінус" 3% (у грудні "мінус" 2% та "плюс" 1%); оцінка поточного обсягу експортного попиту – "мінус" 29% та "мінус" 38% (у листопаді відповідно "мінус" 30% та "мінус" 38%).

За даними статвідомства, забезпеченість замовленнями підприємств, як і раніше, – у середньому на чотири місяці.

Як деталізує Держстат, виходячи з результатів опитування промпідприємств у січні, зростання відпускних цін на продукцію протягом найближчих трьох місяців (січень-березень) очікують 33% опитаних підприємств промисловості порівняно з 31% у грудні, зниження – 2%; у переробній промисловості відповідно 26% опитаних та 4%.

При цьому 21% опитаних промпідприємств очікують у січні-березні 2024 року зниження обсягів виробленої продукції (у грудні очікували зниження у грудні-лютому 40%), і 21% очікують зростання (проти 8% опитаних у грудні).

У переробній промисловості на зростання виробництва очікують 20%, зниження – 22% опитаних (у грудні відповідно 30% і 16%).

Зменшення кількості працівників у найближчі три місяці очікують 16% опитаних промпідприємств, зростання – 6%, тоді як у грудні цей показник становив відповідно 29% та 2%.

За попередні три місяці (жовтень-грудень 2023 року) 28% промпідприємств відзначили зростання обсягів виробництва, тоді як зниження – 29%, а поточний обсяг замовлень на виробництво (попит) вище за норму відзначили лише 1%, тоді як 39% – нижче за норму і 60 % – нормальний для сезону.

Основним чинником, який стримує виробництво, як і раніше, залишається недостатній попит – його в першому кварталі поточного року припускають близько 40% опитаних промпідприємств. Крім того, зросла частка опитаних підприємств, які вважають таким чинником нестачу робочої сили – майже до 23% порівняно з 18% у четвертому кварталі 2023 року.

Завантаженість виробничих потужностей промпідприємств на початок поточного кварталу становила 63,4% (на 0,5 в.п. більше, ніж на початок попереднього кварталу).

Серед опитаних Держстатом у січні поточного року 1009 промислових підприємств 50 склали підприємства добувної промисловості, 798 – переробної, 98 – постачальники енергоресурсів, 63 – компанії водопостачання, каналізації, поводження з відходами.