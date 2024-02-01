Експорт українських IT-послуг впав уперше за останні 10 років
Експорт українських IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році, коли він досяг рекордних $7,3 млрд.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє галузеве видання AIN.UA.
Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
За даними НБУ, за 12 місяців 2023 року експорт українських IT-послуг становив у середньому $560 млн на місяць, що на майже 9,3% менше, ніж у 2022 році.
Найбільше падіння експорту IT-послуг спостерігалося у першому кварталі 2023 року, коли він зменшився на 16,21%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Найнижчий показник у 2023 році був у зафіксований у вересні, коли становив $521 млн.
Загалом у 2023 році експорт IT-послуг майже у всіх місяцях був нижчим, ніж у 2022 році.
У 2023 році найбільший обсяг був зафіксований у грудні ($611 млн), але він все одно менший на 18% порівняно з груднем 2022 року, але на $47 млн більше, ніж у листопаді.
Основними країнами-партнерами України традиційно залишаються США, Мальта, Велика Британія, Кіпр та Ізраїль.
Що відбувається в українському ІТ-секторі?
За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
Однак у грудні кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п’ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.
Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ
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хто мав можливість - покинув країну. зп дозволяє, особливо молоді, без сімї, дітей.
ось і все.. мобілізація.. і це тільки перші ластівки в економіці, бо зачіпає не тільки ІТ, агросектор - села вичистили, немає кому засівати..
докерувались.. знищили саму круту піхоту в розпіарених контрнаступах.. гниль зелена
"хто мав можливість - покинув країну. зп дозволяє, особливо молоді, без сімї, дітей." --- яким чином покинули? Через взятку? Зробивши липову інвалідність чи ще якимось подібним чином? Так увесь твій опус тоді направлений на виправдання кретинів котрі стимулюють коррупцію і користуються беззаконням?
"ось і все.. мобілізація.." --- саме так,мобілізація, а ти напевно лелеяв надії,що в найбільшій війні в Європі після другої світової мобілізації не буде, а якщо буде то будуть брати усіх інших але тільки не тебе? Якого фіга одні мають йти,а ти ні?
"агросектор - села вичистили, немає кому засівати.." --- 50 млн тонн врожаю зібрали за 2023 рік,але "засівати немає кому"
"знищили саму круту піхоту в розпіарених контрнаступах.. гниль зелена" --- ти Залужного гнилью зеленою називаєш?
1. де там маніпуляція? там прямий факт, в країні війна - інвестиції не заходять, робочої сили мало. Доведи що маніпуляція, давай факт по прямим інвестиціям за 2020-2023 роки? і все побачиш.
2. Хто як, у кого діти, хто за взятку. Де ти побачив там заохочення корупції? а хто її підтримує, хто нею керує, до кого питання з протидії корупції? це ти маніпулятор, і перегортаєш факти
3. Бездумна мобілізація, коли гребуть тільки трудовий люд, а всіляки артисти, силовики - вони потрібні владі.
Ти знову перекрутив факти, де заперечення необхідності?
4. Агросектор, врожай 2021 - 106 млн тон, врожай 2022 - 64, врожай 2023 - 50. ТАК ТРЯСЦЯ! засівати немає кому?
5. Хто піарив контрнаступ? хто з кожної колонки ліз про цей контраступ? Залужний чітко сказав - ресурсів на наступ немає, але ж гнилі треба перемоги....
Ти скотина єрмаківська от і все.
2. Тобто по втоєму ті хто взятку дає коррупціонерам не стимулюють коррупцію? Ти в крусі що якщо б у нас люди наліво і направо не давали взятки і не користувалися коррупцією. то її в рази було б менше? Корупція це свого роду бізнес, а бізнес процвітає коли є попит,а попит на коррупцію в Україні був серед суспільства завжди. Ситуація з ухилянтами цю проблему просто зараз явно демонструє, скільки тих контор повилізало як гриби серед дощу і обіцяють пеперпавити людей за кордон за гроші? Їх масса, і люди цим користуються. Але так само вони різними схемами користувалися і до війни,зараз це просто уже явно видно.
3. Які силовики,аритисти,що ти несеш? Є купу людей на фронті котрі в силових структурах служать чи служили,є навіть міські депутати,сільські депутати,судді і так далі. То що ти собі сфантазував що гребуть тільки трудовий люд ні на чому не грунтуючись це твої проблеми. Само собою що їх більше йде,тому що цивільних більшість. І це маніпуляція.
4. Тобто якщо врожай 50 млн тонн то засівати немає кому? Чи може врожай менший знову ж таки через купу причин повязаних з війною. Через захоплені території на півдні України. Через заміновані території. Через підрив Каховської ГЕС? Маніпуляція уже номер 4. Якщо б не було кому засівати то врожай був би 0.
5. "Залужний чітко сказав - ресурсів на наступ немає" --- і що? Він не говорив,що контрнаступ не треба проводити. Знову маніпуляція.
"Ти скотина єрмаківська от і все." --- ти тупий кретин,котрий займається маніпуляціями і висмоктує для зради речі які вигідні йому,щоб потім маніпулювати
2. перекручування фактів
3 перекручування фактів
4. гра на емоції.
Бінго - бот детектет.
Невже такі вже жадібні в ОП що не можуть хоч ботів грамотних знайти
1. " компанії не ризикують наймати, бо сьогодні оффер, а завтра від ТЦК оффер прийде, який не перекинеш)" --- це не являється маніпуляцією коли причин по котрих не наймають з за кордону є купу? А то що у військо когось можуть забрати це тільки одна із цих причин? Але ти чомусь взяв цю причину і назвав її тим через що не наймають? Це не маніпуляція? маніпуляція.
2. "хто мав можливість - покинув країну. зп дозволяє, особливо молоді, без сімї, дітей." --- якщо покинув країну до війни питань не має. Якщо покинув уже після початку війни то явно незаконним шляхом. І виходить ти виправдовуєш одних кретинів і звинувачуєш в той же час інших у владі? У тебе конгнітивний дисонанс?
3. "Бездумна мобілізація, коли гребуть тільки трудовий люд, а всіляки артисти, силовики - вони потрібні владі." --- у війську купу поліцейських котрі туди пішли добровільно. Воюють нацгвардійці,а це поліція по суті. Що ти чешеш? Ось це і є маніпуляція.
4. Гра на емоціях? Для чого тоді було позоритися і висирати про те,що у селах уже нікого не залишилося,усіх мобілізували і засівати нікому? Якщо за 2023 рік зібрали врожай 50 млн тонн. І це з тими прчинами які я вище перерахував дуже добре. А ти сидиш і маніпулюєш про чергову зраду.
"Бінго - бот детектет." --- ти такий тупий,що не має тобі ради Прийшов,навалив якихось вирваних з котнектсів речей,ще інші собі надумав і нафантазував, сидиш після цього і віщаєш "істину" і тепер в кінці когось ботом обзиваєш ще?
ти взяв мій пост, перекрутив його через подоляка чат, і щось собі вигадав.
Мобілізація, як похідна війни, і далі, втрата територій - це все один ланцюг. Де там маніпуляція. а от що ти вирвав одну фразу, і вкидаєш що це основна причина - це маніпуляція. я такого не говорив.
2. якщо такому тупому не зрозуміло що є купа людей які офіційно можуть виїхати і зараз. є і інваліди, у кого батькі хворі, хто сам має інвалідність, дітей, та купа є підстав, офіційних.
А те що ти одразу їх в злодії записав - видало якраз зеленсько-арахмійську ідейку - повернути і обілетити всіх біженців. куди повернути? в попасну? може в маріуполь? У держави є 4 органи для боротьби з корупцієї, і все рівно схеми.схеми.схеми. то проблема у людях? чи у тому що держава не спроможна корупцію хоч побороти, та навіть скандали в міноборони. А ти, Андрєйка, пишеш що люди винуваті? тупо ОПівська технологія
3. Ну пішли сотні силовиків, це їх робота. проблема в іншому. краще б з бот-ферми виїхав за місто. - село під Київом -430 людей, 75 забрали. на все село - 2 чоловіки. Село на Вінничині - агрофірма встигла забронювати 6 комбайнерів, всіх інших - вигребли.... тому так - абсолютно безтолкова, саботажна мобілізація, війна для бідних.
4. чувак, ти дістав. в тебе в реченнях прям підводки ОПівськи читаються - тому ти бот. і все
"є і інваліди, у кого батькі хворі, хто сам має інвалідність, дітей, та купа є підстав, офіційних." --- таких якраз менше всього. В більшості це здорові люди,і у котрих і є сімї то це дуже малоймовірно що це 3 дитини,тому що у нас не Індія чи Китай де це поголовно,тому це не массове явище. Тому получається якраз,що більшість це якраз військовопридатні котрі можуть виїхати на даннний момент тільки незаконним шляхом.
"А те що ти одразу їх в злодії записав" --- само собою. Хто ті люди котрі за взятки тікають від мобілізації? Такі ж кретини як у владі.
"У держави є 4 органи для боротьби з корупцієї, і все рівно схеми.схеми.схеми. то проблема у людях? А ти, Андрєйка, пишеш що люди винуваті?" --- а я ніде і не відбілював владу,але народ повністю цій владі відповідає. У нас пів країни на липових пенсіях і інвалідностях сидить,використовує купу інших різних схем для мінімізації виплат податків,до давання взяток для того щоб там для себе десь за допомогою корупційної влади для себе вигоду получити(як зараз робить з нелегальним виїздолм за кордон) і так далі. Взятки у вузах,за здачу екзаменів і заліків, взятки на кордонах щоб ввозити товари без мита,взятки щоб побудуватися де треба,взятки щоб при продажі нерухомості мінімізувати сплату податків в казну і таких схем сотні. І цими схемами користуються не тільки у владі,але й народ з радістю також. тому коли ти розказуєш що винна тільки влада це знову ж нагла маніпуляція,тому що так жило усе суспільство 30 років. Поганої влади і в той час святого народу не може існувати в одному суспільстві,такого в природі не існує,це нонсенс.
"краще б з бот-ферми виїхав за місто" --- я то в село прекрасно їжджу до бабусі і то частенько. І на все село,де приблизно 1500 тисяч населення забрали тільки десь 15 осіб, а ти тут байки розказуєш що усіх уже понали прямо на убой.
"чувак, ти дістав. в тебе в реченнях прям підводки ОПівськи читаються - тому ти бот. і все" --- зато ідіот типу тебе котрий прибіг навалив тут херні про мобілізацію і пустуючі села,про причину чому не набирають айтішників це ТЦК,про злив контрнаступу і так далі прямо та людина і прямо ті думки котрі хочеться в запой прямо слухати і повторяти "ну от же ж вона, істина!!!"
врожай кажеш продоволка +50% від літньої на сьогодні, бо нема нормальної , фураж +40%, фермара піднімають ціну на старий щоденно, фючерси вже дозаду бо гроші хотять сьогодня, бо надія на новий така собі перспектива. До заду отой врожай, коли хліб нормальний вже під 100грн кг.
/*sarcasm*/
І схоже, що ти просиджуєш сраку на дивані, бо тебе забагато на цензорі; йшов би захищати Авдіївку.
Виїзд зовсім не розглядується?
Чого з місцевих галер поперли - ти сам собі відповів - з початком війни.
А тепер задайте собі питання, хто буде заводити сюди валюту, коли в цьому бантустані скоро будь-який свиня-воєнком зможе взнати через податкову, скільки у тебе на рахунках і накласти лапу?
Особливо, коли є купа інших варіантів для зберігання грошей, хоч крипта, хоч пайонір, хоч ще мульон.
Бум програмістів (нижньої ланки) 2020-х чимось схожий на бум бізнесменів з картатими сумками кінця 90-2000. І якість схожа.
Хоча насправді, щоб їм користуватися, треба бути програмістом найвищої кваліфікації, бо щоб розтлумачити якомусь GPT, що потрібно зробити, треба чітко уявляти собі, що саме треба зробити і як це зробити, ШІ залишається тільки написати код, і цей код майже ніколи не буває одразу працюючим і на 100% відповідаючим поставленому завданню, тому потребує серьозної доробки, яку повинен зробити живий програміст.
Зниження попиту випливає з того, що ринок переповнений гівноджунами с гівнокурсів та індусами, яких нанимали пачками, очікуючи пропорційного зростання продуктивності праці і відповідно доходів, а вийшло зовсім інакше, тому і позбавляються цього баласту.
В Украине видимо избыток айтишников, их активно тянут в ТЦК, вымогают взятки, заставляют уехать. И заодно налоги значительно поднимают.