Експорт українських IT-послуг впав уперше за останні 10 років

Експорт українських IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році, коли він досяг рекордних $7,3 млрд.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє галузеве видання AIN.UA.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

За даними НБУ, за 12 місяців 2023 року експорт українських IT-послуг становив у середньому $560 млн на місяць, що на майже 9,3% менше, ніж у 2022 році.

Найбільше падіння експорту IT-послуг спостерігалося у першому кварталі 2023 року, коли він зменшився на 16,21%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Найнижчий показник у 2023 році був у зафіксований у вересні, коли становив $521 млн.

Загалом у 2023 році експорт IT-послуг майже у всіх місяцях був нижчим, ніж у 2022 році.

У 2023 році найбільший обсяг був зафіксований у грудні ($611 млн), але він все одно менший на 18% порівняно з груднем 2022 року, але на $47 млн більше, ніж у листопаді.

Основними країнами-партнерами України традиційно залишаються США, Мальта, Велика Британія, Кіпр та Ізраїль.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у грудні кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п’ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.

Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ