Українці в Німеччині отримали за рік майже 150 тисяч паспортів

За рік у Німеччині в представництвах ДП "Документ" видано майже 150 тис. українських документів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером.

"Ще один аспект спільної роботи – оформлення паспортів для українців у Німеччині. За рік у німецьких представництвах ДП "Документ" видано майже 150 тис. українських документів. Також там організовано відбір ДНК-зразків для ідентифікації безвісти зниклих громадян", – зазначив Клименко.

Раніше повідомлялося, що Німеччина спростила отримання громадянства для українських біженців і дозволила мати кілька паспортів.

За даними Євростату, статус тимчасового захисту у країнах Європейського Союзу на кінець листопада 2023 року мали 4,27 млн громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення.

Найбільше одержувачів тимчасового захисту з України перебувають у Німеччині (1,24 млн осіб; 28,9% від загальної кількості), Польщі (955,11 тис. осіб; 22, 3%) та Чехії (369,33 тис. осіб; 8,6%). Сумарна частка цих країн становить 59,8%.