ЄБРР виділить "Ощадбанку" 200 мільйонів євро на розвиток кредитування

Європейський банк реконструкції та розвитку планує взяти на себе до 50% ризику за новонаданими кредитами державного "Ощадбанку" на загальну суму в еквіваленті 200 млн євро.

Як ідеться в повідомленні ЄБРР, рада директорів банку планує розглянути проєкт 7 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

За даними ЄБРР, гарантійне фінансування надаватиметься трьома траншами: вже узгоджений перший у розмірі 12,5 млн євро гарантії під забезпечення, розрахований на покриття 50 млн євро, та два обговорювані транші по 18,75 млн євро, для покриття по 75 млн євро кредитного портфеля кожен.

Проєкт також включає субліміт у розмірі до 40 млн євро, або 20% портфеля, що покривається, для фінансування довгострокових капіталовкладень мікро-, малих і середніх підприємств із метою модернізації їх технологій та обладнання відповідно до стандартів ЄС, включно з інвестиціями в "зелені" технології (на це відведено 70% субліміту), і навіть підвищення своєї конкурентоспроможності.

Механізм переважно використовуватиметься для підтримки кредитування українських приватних компаній, які працюють у первинному та вторинному сільському господарстві, а також інших критичних галузях, таких як харчова промисловість, роздрібна торгівля та логістика.

За даними Нацбанку України, на 1 листопада 2023 року "Ощадбанк" за розміром активів займав 2 місце (346,85 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні, і 1 – за кількістю відділень (1182).