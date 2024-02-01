Кабмін спростить сертифікацію операторів з розмінування

Кабінет Міністрів готує проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів з розмінування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами нарадм з цього питання з першою віцепрем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, представниками МВС, Міноборони та Мінагрополітики.

"Цьогоріч у державному бюджеті ми вперше заклали 3 млрд грн на програми гуманітарного розмінування. Дав завдання Мінекономіки з іншими дотичними органами затвердити план пріоритезації розмінування, а також подати постанову, яка врегулює порядок компенсації сільгоспвиробникам за проведене розмінування", – зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив важливість того, щоб закупівлі послуг із розмінування були доступними для кожного сільгоспвиробника. Для цього Мінекономіки разом із міжнародними партнерами мають напрацювати відповідний механізм, аби ним могли скористатися, зокрема, малі фермери.

Шмигаль додав, що зараз уряд готує проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів, а також ведеться робота над цифровізацією цього процесу.

Крім того, на засіданні Національного органу з протимінної діяльності буде розглянуто стратегію гуманітарного розмінування, яку далі буде винесено на засідання РНБО.