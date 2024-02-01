Українці в Польщі минулого року стали другими за приростом платників соцвнесків

Українці торік втратили першість за приростом іноземців, котрі сплачують соціальні внески у Польщі, поступившись білорусам.

Про це свідчать дані Управління соціального страхування (ZUS) Польщі за 2023 рік, передає Укрінформ.

Як підкреслюється, перше місце за приростом на 20% сплати соціальних внесків посіли громадяни Білорусі: їхня кількість зросла на 21,3 тис. (загалом 129,4 тис. громадян Білорусі).

Українців стало більше на 13,4 тис. Загалом, із 1,13 млн іноземців зареєстрованих у ZUS, 759,4 тис. є громадянами України.

Також торік значно поменшало у Польщі громадян Росії. У 2023 році їх кількість зменшилася на 1017 осіб, що забезпечило їм друге місце за відтоком після громадян Грузії.

"Зменшення кількості українців у Польщі пояснюється їхнім від’їздом до Німеччини та інших країн Західної Європи, де вищі зарплати та соціальні виплати. Натомість політична ситуація в Білорусі змушує її громадян мігрувати до Польщі", – наголосив директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Водночас у Польщі росте кількість іноземців з Азії (Індія, Непал, Філіппіни), а також Латинської Америки – найбільше з Колумбії. Зокрема, кількість зареєстрованих у Польщі громадян Колумбії зросла на 215%. Зараз їх у ZUS втричі більше, ніж у 2022 році.

"У зв’язку зі зменшенням кількості працюючих у Польщі українців, польські роботодавці з минулого року стали активніше працевлаштовувати громадян Азії та Латинської Америки. Для громадян Індії, Непалу чи Колумбії простіше легалізувати своє перебування та знайти роботу в Польщі, ніж в західних країнах ЄС. Окрім того, Польща приваблює релігійних філіппінців та колумбійців тим, що це також католицька країна", – пояснив Колодзейчик.

Також у топ-10 національностей зареєстрованих в Управлінні соціального страхування (ZUS) Польщі торік є громадяни Аргентини, Зімбабве, Перу, Шрі-Ланки, Туркменістану, Бангладеш, Гватемали та Венесуели.