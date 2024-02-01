Мінагрополітики не планує додатково обмежувати експорт цукру

Протягом 2023 року та на початку 2024 року в Україні було вироблено близько 1,8 млн тонн цукру. Середня оптова ціна за тонну на початку 2024 року складає 23-24 грн за 1 кг.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства за результатами наради з питань розвитку цукрової галузі.

Як зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, загалом ситуація на ринку цукру стабільна. Виробленого продукту достатньо для внутрішніх потреб українців та забезпечення необхідних обсягів експорту.

Зокрема, за словами Висоцького, для внутрішніх потреб українців щорічно потрібно до мільйона тонн цукру. Гграничний обсяг експорту цукру в 2023-2024 маркетинговому році становить до 650 тис. тонн.

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Національна асоціація цукровиків України ("Укрцукор") в листопаді 2023 року підписали Меморандум про взаєморозуміння. Згідно з документом, врегульовуються обсяги експорту цукру на основі попереднього балансу попиту і пропозиції в 2023-2024 маркетинговому році.