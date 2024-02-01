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Новини
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Росія змогла отримати електронне обладнання для виробництва зброї з Тайваню, – WP

росія,спецтрибунал

Попри масштабні міжнародні санкції Росія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, союзника США, щоби застосовувати його у військовій індустрії, зокрема, для виробництва бойових БПЛА.

Про це йдеться в розслідуванні The Washington Post, передає Укрінформ.

"Від січня 2023 року (російська, – ред.) компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК на суму понад $20 млн, виготовлене на Тайвані, який є стратегічним партнером США", – зауважує видання із посиланням на торговельну й податкову документацію.

Такі машини з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, зокрема у виробництві зброї.

Компоненти, виготовлені в Тайвані, становили практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців минулого року, в той час як продажі компанії за цей період припадали переважно на російську оборонну промисловість.

Видання також зазначає, що керівництво російської компанії намагалося, зокрема, спрямувати ці зусилля для забезпечення масового виробництва ударних дронів в РФ.

"Ці поставки підкреслюють, що, попри режим глобальних обмежень під проводом США, який є одним із наймасштабніших в історії, російська оборонна промисловість залишалася міцною", – зауважує видання.

Частково це відбувається через наявність так званих "лазівок", а також несуворого дотримання санкцій. Крім того, критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до Росії, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в санкціях. У тому числі, як у цьому випадку.

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зброя (869) росія (14183) санкції (4379) Тайвань (41)


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Новина подана маніпулятивно. Верстати та обладнання попадало до росії через компанії-посередники з Китаю та Туреччини.
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01.02.2024 19:15 Відповісти
до речі, той американський Dalton'ік разом з машкою ілюшиною з WP не хочуть розказати - як там поставки на росію з Нью-Йоркської Universal Photonics?? Чи не буде простоювати Вологодський оптико-механічний завод, який виробляє приціли для танків?? або АО "Моріон", яке постачає російську оборонку кварцевими генераторами? чи дальтонікам з WP за це грошей не заплатили?
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01.02.2024 19:34 Відповісти
Було б бажання і гроші.
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01.02.2024 23:28 Відповісти

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