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Новини
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У третини нардепів з’явилися нові авто і нерухомість під час війни

авто

Кожен третій народний депутат вказав новий автомобіль або нерухомість у декларації за 2022 рік.

Найбільше цінних активів задекларували депутати від фракції "Слуга народу" та групи "Довіра", свідчать підрахунки ЕП.

Загалом за перший рік великої війни депутати задекларували 134 нові транспортні засоби, крім тих 304, які вони мали й раніше. Зокрема, 109 депутатів набули хоча б одне нове авто. Водночас пів сотні народних обранців машин не мають або не подали декларацій.

Схожа ситуація і з нерухомістю. У народних депутатів з'явилося 260 нових об’єктів на додачу до майже тисячі набутих до великої війни (квартири, будинки і земельні ділянки). Нову нерухомість задекларував кожен третій депутат.

Видання проаналізувало подані депутатами декларації за 2022 рік (термін їх подачі сплив напередодні, 31 січня) на предмет купівлі, набуття у власність чи користування особисто або близькими родичами нових автомобілів і нерухомості. Аналіз проводився лише за 2022 рік, бо звіти за 2023 рік оприлюднили лише окремі нардепи.

При цьому після початку повномасштабної війни депутати почали частіше декларувати оренду чи користування новими автомобілями чи нерухомістю:

  • до великої війни у 58% депутатів автомобілі були у власності, тоді як після лютого 2022 року – лише в 45%;
  • з майже тисячі об'єктів нерухомості до лютого 2022 року у власності були 59%, тепер – лише 45%.

Зміну способу володіння нерухомістю можна пояснити фактором великої війни: багато українців не ризикують вкладати гроші в нерухомість. Крім того, народні обранці не бажають демонструвати факт купівлі авто під час війни.

Як депутати користуються нібито орендованим майном?

Наприкінці листопада 2023 року журналісти з'ясували, що народний депутат Микола Тищенко та його дружина регулярно користуються мікроавтобусом, який офіційно належить колишньому керівнику ресторану Миколи Тищенка "Велюр" – Сергію Вакальчуку.

На нього ж за один день під час повномасштабної війни оформили декілька об’єктів нерухомого майна вартістю у понад мільйон доларів. При цьому спосіб життя Сергія Вакальчука не відповідає такому рівню витрат на придбання рухомого і нерухомого майна. Ймовірно, на Вакальчука просто офіційно оформили майно, яким в реальності може користуватися Микола Тищенко.

Згодом з'ясувалося, що голова президентської фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія після початку повномасштабного вторгнення щонайменше 4 рази використовував для перетину кордону автівки одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який є фігурантом кількох кримінальних проваджень НАБУ.

Автор: 

авто (4123) декларація (541) депутат (127) електронне декларування (456) Слуга народу (187)


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Топ коментарі
+11
Це лише те, що відомо. А скільки ще не було задекларовано.
А скільки нерухомого і рухомого (автівки) майна придбали їх близькі родичі і жінки з чоловіками. Та їхні дітятки..
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01.02.2024 19:43
+8
Падлюки !!!
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01.02.2024 19:37
+7
Ну хто б сумнівався, що це будуть "Слуги народу" та " Довіра"!!! Пощастило свиням до корита дорватися - так вони хапають, як і останній день свого життя! Щоб ви повиздихали, тварюки!!!
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01.02.2024 20:49
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Марфа Безумна, новий головнокомандувач з планом, Студера US6 ще не прикупила??
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01.02.2024 18:23 Відповісти
Значить дві третини вирішили не декларувати нові тачки і хатинки.
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01.02.2024 18:39 Відповісти
І що, ніхто з контролюючих органів не запитує -"звідки гроші, зін''? Напевне ''в долі''!
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01.02.2024 19:06 Відповісти
Так "контролюючі органи" теж не пішки ходять, а вони не депутати, їх "контролювати" ніззя та і нікому
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02.02.2024 03:51 Відповісти
по низу ринка брали.
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01.02.2024 19:16 Відповісти
Падлюки !!!
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01.02.2024 19:37 Відповісти
Це лише те, що відомо. А скільки ще не було задекларовано.
А скільки нерухомого і рухомого (автівки) майна придбали їх близькі родичі і жінки з чоловіками. Та їхні дітятки..
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01.02.2024 19:43 Відповісти
Ну хто б сумнівався, що це будуть "Слуги народу" та " Довіра"!!! Пощастило свиням до корита дорватися - так вони хапають, як і останній день свого життя! Щоб ви повиздихали, тварюки!!!
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01.02.2024 20:49 Відповісти
Це в Нью-Йорку чи Чикаго перейти не можете? Для довідки: у нас за 2023 рік продано всього 65 тис. нових авто, за 2022 - ще менше.
Для порівняння: у 2021 році купили майже 100 тис. машин, а в 2007-2008 купували по 500-600 тисяч.
Якраз прості люди машини під час війни не беруть...
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02.02.2024 00:34 Відповісти
прихожане разбежались, сокровища ищут
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02.02.2024 08:23 Відповісти
200к блях без мита завезли в 2022, ото і все збільшення авто
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02.02.2024 11:54 Відповісти
Ну а как вам подорожание электроэнергии, и всей вся, куеты ? Народ для нас все потянет...
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01.02.2024 21:58 Відповісти
**** , бошки б по отривати цім тварям ! В мене , чомусь тільки кредит на картці росте!
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01.02.2024 22:20 Відповісти
Ну "слуги" ж.
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01.02.2024 23:50 Відповісти
Ну так там же всі щирі укгаїнці. Вони по-іншому не вміють.
Нобелівські лауреати.
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02.02.2024 02:18 Відповісти
то куда там ше треба донатити, коли вертатись в УкГаіну, шоб платити податки, як казав ЗЕцыцько???? 😡😡😡😡
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02.02.2024 05:52 Відповісти
от гандони . а на дрони ????
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02.02.2024 06:17 Відповісти
Тільки кончені дегенерати із сєкти 73% могли повірити у казку, що клоун, який взяв у свою команду свадєбних фотографів, коміків, шоуменів і тд. аби зробити тут Сінгапур-2. Всім людям з мізками, ще у квітні 2019-го було зрозуміло, що опг зепідра буде грабувати країну у таких масштабах, як це не робив ніхто до нього. Як бачимо зі статті, прогноз повністю здійснився.
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02.02.2024 06:26 Відповісти
Слухай розумний а покажи палльцем , на любого клоуна який би не крав, бо я так зрозумів що внасніодного щенебуло нормального президента . А не забув святий порох.
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02.02.2024 06:49 Відповісти
На підході ще 50 міліаордів , ото заживуть .
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02.02.2024 06:43 Відповісти
а те кто до корыта еще не дорвался - мечтают об этом, а как дорвутся - будут красть пуще прежних. И конца и края скотству в этой стране не видно...
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02.02.2024 08:26 Відповісти
больные на голову люди....
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02.02.2024 09:55 Відповісти
Озвучте фамилии патриотов, люди хотят знать героев, шоб хоть в морду плюнуть или на машину)))
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02.02.2024 10:51 Відповісти
У інших 2/3 вони з'явилися у дружини/тещі/мами/бабусі (ну, так вийшло)
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02.02.2024 11:47 Відповісти
"Война - это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть." - Джордж Карлин
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02.02.2024 11:53 Відповісти
Так фамілії та маоки машин з номерами, коли будуть, чі ви за них
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03.02.2024 11:45 Відповісти

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