У третини нардепів з’явилися нові авто і нерухомість під час війни

Кожен третій народний депутат вказав новий автомобіль або нерухомість у декларації за 2022 рік.

Найбільше цінних активів задекларували депутати від фракції "Слуга народу" та групи "Довіра", свідчать підрахунки ЕП.

Загалом за перший рік великої війни депутати задекларували 134 нові транспортні засоби, крім тих 304, які вони мали й раніше. Зокрема, 109 депутатів набули хоча б одне нове авто. Водночас пів сотні народних обранців машин не мають або не подали декларацій.

Схожа ситуація і з нерухомістю. У народних депутатів з'явилося 260 нових об’єктів на додачу до майже тисячі набутих до великої війни (квартири, будинки і земельні ділянки). Нову нерухомість задекларував кожен третій депутат.

Видання проаналізувало подані депутатами декларації за 2022 рік (термін їх подачі сплив напередодні, 31 січня) на предмет купівлі, набуття у власність чи користування особисто або близькими родичами нових автомобілів і нерухомості. Аналіз проводився лише за 2022 рік, бо звіти за 2023 рік оприлюднили лише окремі нардепи.

При цьому після початку повномасштабної війни депутати почали частіше декларувати оренду чи користування новими автомобілями чи нерухомістю:

до великої війни у 58% депутатів автомобілі були у власності, тоді як після лютого 2022 року – лише в 45%;

з майже тисячі об'єктів нерухомості до лютого 2022 року у власності були 59%, тепер – лише 45%.

Зміну способу володіння нерухомістю можна пояснити фактором великої війни: багато українців не ризикують вкладати гроші в нерухомість. Крім того, народні обранці не бажають демонструвати факт купівлі авто під час війни.

Як депутати користуються нібито орендованим майном?

Наприкінці листопада 2023 року журналісти з'ясували, що народний депутат Микола Тищенко та його дружина регулярно користуються мікроавтобусом, який офіційно належить колишньому керівнику ресторану Миколи Тищенка "Велюр" – Сергію Вакальчуку.

На нього ж за один день під час повномасштабної війни оформили декілька об’єктів нерухомого майна вартістю у понад мільйон доларів. При цьому спосіб життя Сергія Вакальчука не відповідає такому рівню витрат на придбання рухомого і нерухомого майна. Ймовірно, на Вакальчука просто офіційно оформили майно, яким в реальності може користуватися Микола Тищенко.

Згодом з'ясувалося, що голова президентської фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія після початку повномасштабного вторгнення щонайменше 4 рази використовував для перетину кордону автівки одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який є фігурантом кількох кримінальних проваджень НАБУ.