Кабмін перевів оборонні закупівлі на закритий модуль у Prozorro

Кабінет Міністрів на засіданні у четвер, 1 лютого, ухвалив три постанови, які стосуються роботи українського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

Зокрема, перша постанова спрямована на дерегуляцію виробництва боєприпасів.

"Минулого року уряд дав старт експериментальному проекту з виробництва боєприпасів до безпілотників. За півроку зареєстровано більше 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування. Тепер поширюємо експериментальний проект на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалюємо процедуру реєстрації виробників", – пояснив Шмигаль.

Друга постанова має врегулювати ціноутворення на виробництво БпЛА.

"Тепер виробники безпілотників будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Це дасть змогу усунути потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників", – уточнив очільник уряду.

Третя постанова регулює оборонні закупівлі.

"Тепер вони будуть відбуватися за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro. Таким чином ми гарантуємо безперервність, стійкість та керованість постачання нашої армії усім необхідним, встановлюємо прозоре ціноутворення та вводимо запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики", – розповів Шмигаль.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що закритий модуль у системі Prozorro використовуватимуть для закупівлі дронів для ЗСУ. Він пояснював, що це буде саме закритий модуль торгів, без публічного доступу.