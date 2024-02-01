Один з найбільших підрядників "Укравтодору" купує колишню компанію Кернеса

Одна з найбільших шляхових компаній "Росдорстрой" купує понад 50% у ТОВ "Паркінг+", яке раніше було монополістом на тендерах з ремонту доріг у Харківській області.

Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України 19 січня розпочато розгляд справи про концентрацію, повідомляє пресслужба регулятора.

ТОВ "Росдорстрой" – один з найбільших підрядників колишнього "Укравтодору", а нині – Державного агентства з відновлення та розвитку. Компанія належить Юрію Шумахеру, депутату Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" Геннадія Труханова, а також Євгену Коновалову.

ТОВ "Паркінг +" раніше контролювало оточення Геннадія Кернеса, а після його смерті частку в компанії отримав його пасинок Родіон Гайсинський, писали Наші гроші. До 2021 року ця компанія з року в рік вигравала підряди на будівництво та ремонт доріг на Харківщині.

Нині ж компанія має декілька кінцевих бенефіціарних власників з Одеси: Марчак Роман, Новицька Ольга, Розанов Микола, Романько Василь, а також ТОВ "Стройнавігатор" (засновники Костянтин Вежновець, Ігор та Василь Шаргородські).

Керівником "Паркінг+" є Роман Володимирович Биков. Саме так звуть колишнього керівника регіональної організації політичної партії "Довіряй ділам" у Харківській області. У 2019 році партію анонсували мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов. До неї входить Юрій Шумахер, офіційний власник одеської фірми "Ростдорстрой", що також є однією з найбільших шляхових компаній України.