В Україні 89% сіл не мають стаціонарних аптек, – МОЗ

Забезпеченість селищ, сіл стаціонарними аптечними пунктами в Україні становить від 2% до 58% залежно від області. У середньому по Україні приблизно в 11% невеликих населених пунктів є стаціонарні аптеки або аптечні пункти.

Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров в інтерв’ю Українському Радіо.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України заявили про початок роботи першої мобільної аптеки, яка запрацювала на Харківщині. Маршрут транспортних засобів, які доставлятимуть ліки до сіл та селищ без аптечних пунктів, налічує 80 населених пунктів.

"Що таке мобільний аптечний пункт? Це спеціально обладнаний автомобіль, який дозволяє доставляти лікарські засоби у ті населені пункти, в яких немає стаціонарних аптечних пунктів. Тобто говорити можна в єдиному числі "мобільна аптека", але ми розуміємо, що ця мобільна аптека може обслуговувати десятки населених пунктів", – пояснив Дубров.

Він додав, що аптечна мережа або мобільні аптеки запрацюють і в Черкаській області, а згодом ця мережа буде розповсюджуватись по всій території України, в тому числі на прифронтових територіях, а також у зонах надзвичайних ситуацій, зонах активних бойових дій або ймовірних бойових дій.

Дубров зауважив, що мобільні аптечні пункти будуть відпускати, зокрема, лікарські засоби, які входять до переліку ліків, що реімбурсуються, тобто відшкодовуються за рахунок програми медичних гарантій від НСЗУ "Доступні ліки". Неможливо або заборонено реалізувати в мобільних аптечних пунктах наркотичні препарати, психотропні речовини та прекурсори.

Щодо проєкту мобільних аптек на базі "Укрпошти" Дубров зазначив, що вже є певні напрацювання, очікується отримання ліцензії від Держлікслужби для "Укрпошти" щодо можливості відпускати лікарські засоби.

"Другий проєкт, про який ми зараз говоримо, – доставка лікарських засобів через "Укрпошту" – він дасть можливість споживачу і отримувати доступні ліки, тобто безоплатно або з невеликою доплатою, і придбати лікарські засоби за повну вартість, якщо ці препарати не входять до переліку лікарських засобів, що покриваються за рахунок реімбурсації", – пояснив Дубров.

За його словами, "Укрпошта" планує покрити всю Україну.

"Укрпошта" покриває на сьогодні абсолютно всі населені пункти, в тому числі у зоні активних бойових дій. Дуже сподіваємось на те, що в найближчий місяць, до 1 березня, запрацює доставка лікарських засобів за допомогою реалізації проєкту з "Укрпоштою". Підготовчі етапи вже проведено, ліцензію найближчим часом "Укрпошта" отримає. Персонал, наскільки мені відомо, набраний – фармацевти будуть приймати замовлення і формувати їх до відправки", – сказав Дубров.

Він додав: "Звісно, ми почнемо з основної бази у місті Києві з наступним розширенням мережі складів і скороченням термінів поставки до однієї доби до будь-якого населеного пункту".