Власник мережі АЗС ОККО купує проєкт потужної вітрової електростанції на Волині

Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії GNG Retail Limited, якій належить холдинг OKKO Group, придбати компанії "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь" і "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3".

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 1 лютого, повідомляє Liga.net.

За даними Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, ці компанії планують будівництво комплексу ВЕС потужністю 150 МВт на території Володимирського району Волинської області.

"Вінд Пауер Джі ЕС Ай Волинь", афілійована з Wind Power GSI та входить до групи компаній "Грінвіль Енерджі" підприємця Івана Торського.

Бенефіціаром "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3" також вказаний Іван Торський.

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Він також є власником компанії "ТКС" і бенефіціаром ПАТ "Львівський інструментальний завод". Ця компанія будує житлові комплекси під маркою Greenville і є одним із найбільших забудовників

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи ОККО є Віталій Антонов, міноритарним пакетом акцій GNG Retail Public Limited володіє Європейський банк реконструкції та розвитку.