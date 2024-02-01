Мінінфраструктури використовуватиме будівельні відходи від руйнувань для відбудови України

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури використовуватиме підходи циркулярної економіки для відбудови України.

Як ідеться в повідомленні Мінінфраструктури, за даними органів місцевого самоврядування, станом на кінець 2023 року, по всій країні утворилося більше 450 тис. тонн будівельних відходів від руйнувань.

"Ми чітко розуміємо, що управління та переробка таких величезних масштабів потребуватиме значних фінансових, людських та технологічних ресурсів. Поки в Україні немає традиції глибокої переробки будівельних відходів, показник ресайклінгу становить 6% від загальної кількості. Але у баченні великої відбудови країни ці відходи ми розглядаємо як можливий майбутній ресурс для будівельної галузі", –зазначила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська, виступаючи на міжнародному форумі United for Nature. Agenda for Ukraine.

За словами Козловської, вирішення цієї проблеми має відбуватися комплексно за наступними основними напрямками:

створення необхідної нормативної бази щодо технології сортування й переробки відходів та налагодження відповідних технологічних процесів;

розроблення каталогу будівельної продукції, виготовленої із застосуванням сировини на основі перероблених відходів;

подальша розробка стандартів щодо виготовлення такої будівельної продукції.

Переробка відходів від руйнувань включає сортування, обробку, виробництво та транспортування. Все це потребує значних фінансових вкладень, тому з боку держави мають бути розроблені відповідні економічні моделі, а також встановлені цільові показники переробки відходів від руйнувань та норми щодо обовʼязкового використання певного відсотку вторинної сировини в проєктах відновлення, додала Козловська.

В перспективі такі цільові показники мають бути відображені і в стратегіях регіонального розвитку громад.