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Смартфонів Nokia більше не буде: Компанія планує ребрендинг. ВIДЕО

nokia

Фінська компанія HMD Global оголосила про припинення випуску смартфонів під культовим брендом Nokia, який вже став історією світового ринку мобільних пристроїв.

Як ідеться в повідомленні компанії, у вересні минулого року компанія визначилася зі створенням нового бренду HMD (Human Mobile Devices) та планами на випуск пристроїв під цією назвою. За останньою інформацією, всі майбутні смартфони, планшети та TWS-навушники від HMD Global будуть представлені під брендом HMD, передає LIGA.net.

Ця зміна відображена на офіційному вебсайті компанії, а також в соціальних мережах, де зникла згадка про бренд Nokia.

Під новим брендом HMD першим пристроєм, який має бути представлений, стане смартфон, прем'єра якого запланована на виставці MWC 2024 в кінці лютого. За неофіційною інформацією, цей гаджет матиме 108-мегапіксельну камеру та стилістично нагадуватиме Nokia Lumia.

HMD Global уклала ліцензійну угоду з Nokia Corporation у 2016 році, отримавши право виробляти смартфони під відомим брендом. Це партнерство дало HMD Global можливість використовувати торгову марку Nokia.

Автор: 

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