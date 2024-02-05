Російський "Янндекс" продають за понад $5 мільярдів

Нідерландська компанія Yandex N.V домовилася про продаж російського бізнесу за 475 млрд рублів ($5,21 млрд) консорціуму приватних інвесторів.

Як зазначили в компанії, загальна сума угоди буде виплачена грошима та акціями класу "А". Не менше 50% суми буде виплачено готівкою, передає Forbes.

За словами голови ради директорів Yandex NV Джона Бойнтона, запропонована угода дозволить акціонерам повернути деяку вартість російських активів, а також відкрити потенціал зростання для міжнародних компаній.

Угода є результатом тривалого періоду планування та переговорів, який тривав понад 18 місяців.

Згідно із умовами, Yandex N.V продасть всю свою частку в "Яндекс", зареєстрованій в Росії, яка володітиме всіма активами та операціями "Яндекса" в Росії та на деяких міжнародних ринках.

Покупцем є новостворений закритий пайовий інвестиційний фонд "Консорциум.Первый".

Після завершення угоди нідерландська компанія збереже за собою портфель міжнародних підприємств та інших неросійських активів, включаючи: Nebius AI, Toloka AI, Avride, TripleTen, дата-центр у Фінляндії і міноритарні інвестиції у інші технологічні підприємства.

Сукупна ринкова капіталізація Yandex NV (включаючи бізнеси, які будуть продані, та міжнародні бізнеси, які будуть збережені) склала приблизно $10,2 млрд.

Що відомо про розділення "Яндекса"?

Як повідомлялося, "Яндекс" ще в 2022 році почав реструктуризацію: російський бізнес повинен був перейти під контроль нової компанії в Калінінградській області, а засновник "Яндекса" Аркадій Волож мав отримати бізнеси, які він продовжить самостійно розвивати за кордоном.

Аркадій Волож потрапив під санкції ЄС у червні 2022 року за просування російської пропаганди та цензуру контенту в інтернеті на вимогу Кремля. Відразу після цього бізнесмен офіційно залишив усі посади в "Яндексі".

На початку серпня 2023 року він прибрав всі згадки про Росії із своєї біографії і вперше за півтора роки розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну. За даними Financial Times, вже за кілька днів після цієї заяви юристи Воложа подали прохання до ЄС про скасування санкцій, однак наразі вони зберігаються.

У своїй заяві Волож зазначив, що він мав "багато причин", через які він не висловлювався про дії Росії в Україні. Про які причини йдеться, Волож не уточнив. Однак може йтися про процес розділу бізнесу "Яндекса", частину якого нібито мав зберегти Волож.

Таку ж думку висловив російський президент Владімір Путін, який планує націоналізувати російську частину "Яндекса", за даними Reuters. При цьому Путін назвав Воложа "обдарованим" підприємцем і побажав йому міцного здоров'я.

Вже після заяви Воложа стало відомо, що нідерландська Yandex N.V., холдингова компанія "Яндекса", на початку 2024 року планує перезапустити свій міжнародний бізнес під новим брендом. Реструктуризація "Яндекса" передбачає поділ бізнесів на російський та міжнародний: російський бізнес планується передати в "управління менеджменту", тоді як Yandex N.V. Формально позбудеться прив'язки до власників бізнесу у Росії.

Аркадій Волож заснував компанію "Яндекс" разом із Іллею Сегаловічем у 2000 році. Сегалович помер у 2013 році.