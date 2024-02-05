Уряд визначив рівень дивідендів для державних компаній

Кабінет міністрів визначив рівень дивідендів, які перерахують до бюджету акціонерні товариства з державною часткою.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів для підприємств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, має складати 80% від результатів господарської діяльності у 2023 році.

Це також стосується господарських підприємств, 50% і більше акцій яких належить підприємствам зі 100% часткою держави, зокрема дочірніх підприємств", – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення уряд ухвалив 2 лютого. Підприємства, за власної ініціативи, можуть перераховувати до бюджету і більшу частку.

Також Уряд встановив такі нормативи відрахувань:

для акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на рівні 95%;

на рівні 95%; для АТ "Державний ощадний банк України" та ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" - 30%;

- 30%; для ПАТ "Укрнафта" - 30% за умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції, затверджені Урядом у фінплані компанії на 2024 рік;

- 30% за умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції, затверджені Урядом у фінплані компанії на 2024 рік; для ПрАТ "УДП" (Українське Дунайське пароплавство) – 30 %, за умови спрямування 50 % прибутку на оновлення флоту та розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу;

(Українське Дунайське пароплавство) – 30 %, за умови спрямування 50 % прибутку на оновлення флоту та розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу; для АТ "Укрзалізниця" встановлений норматив 50%, за умови що 30% прибутку спрямують на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.

Зазначається, що Державний бюджет на 2024 рік передбачає надходження частини чистого прибутку та дивідендів від підприємств у державній власності на понад 66 млрд грн.

Ці гроші дозволять профінансувати потреби держави, зокрема і оборону.