Німеччина інвестує 16 мільярдів євро в будівництво газових електростанцій

Федеральний уряд Німеччини оголосив про виділення 16 млрд євро на будівництво чотирьох великих газових електростанцій, які мають задовольнити попит на електроенергію на тлі капітального ремонту енергосистеми.

Як пише Politico, рішення про інвестиції в газові електростанції урядова коаліція Німеччини ухвалила після переговорів між канцлером від Соціал-демократичної партії Олафом Шольцом і міністром економіки, політиком "Партії зелених" Робертом Хабеком, передає Європейська правда.

Угода передбачає створення до 2028 року ринкового механізму збільшення потужностей, аби розширити виробництво електроенергії.

Як заявили в німецькому уряді, нова стратегія "доповнює послідовне розширення використання відновлюваних джерел енергії" і є ключовим фактором для забезпечення стабільного енергопостачання "навіть у часи, коли мало сонця і вітру".

Газові електростанції, переконують у заяві, – "сучасні, дуже гнучкі та дружні до клімату", оскільки вони будуть здатні переобладнані для використання екологічно чистого газу водню, виробленого з відновлюваних джерел.

Прогнозується, що чотири нові станції вироблятимуть до 10 гігават електроенергії, а тендери на їхнє будівництво розпочнуться найближчим часом.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що норвезька Equinor уклала десятирічний контракт на постачання газу в Німеччину з можливістю його продовження ще на п’ять років – до 2038 року включно.