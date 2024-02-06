У Молдові відкриють підрозділи для інтеграції українських біженців

У меріях 14 населених пунктів Молдови працюватимуть фахівці, відповідальні за соціальну інтеграцію біженців із України.

Про це повідомила Делегація ЄС у Молдові, уточнивши, що цю ініціативу фінансуватиме ЄС та ПРООН, передає NewsMaker.



"Нові співробітники працюватимуть у 14 населених пунктах, що входять в ініціативу "Мери за зростання" (M4EG), що фінансується ЄС та ПРООН.️️️️️ Це Бельці, Кагул, Калараш, Карпінени, Чадир-Лунга, Чимішлія, Копчак, Дондюшани, Дрокія, Паланка , Селемет, Страшени, Теленешти та Унгени", – повідомили у пресслужбі делегації ЄС.



Там наголосили, що пізніше Конгрес місцевої влади Молдови розробить рекомендації, як створювати такі підрозділи в інших населених пунктах.



За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), з початку війни Молдова прийняла понад 958 232 українці. Наразі в республіці перебувають 113 тис. громадян України.



З початку війни в Україні понад 200 українських підприємців, які набули статусу біженців у Молдові, зареєстрували свої компанії в республіці. Завдяки цим компаніям до бюджету Молдови надійшло 1,8 млрд. леїв.



За даними Нацагентства зайнятості населення, з березня 2022 року і до сьогодні у Молдові отримали роботу 1292 громадян з України. З них 897 жінок та 395 чоловіків. Більшість громадян України працюють у Кишиневі (988), Гагаузії (52), Бєльцях (61).

Громадяни України влаштувалися на роботу за професіями програміст, інженер, лікар, педагог, швачка, продавець-консультант, кухар, слюсар-збирач, менеджер у різних сферах, оператор введення даних та інші.