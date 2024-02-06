Зеленський анонсував новий механізм бронювання працівників від мобілізації

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Про це він повідомив під час робочої поїздки до Черкаської області.

Очільник держави наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між владою та підприємцями щодо цього питання.

"Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу", – сказав Зеленський.

Також, за словами президента, важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

"Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців", – зазначив Зеленський.

На думку президента, такий захист від держави має стосуватися не лише керівників та власників компаній, а і їхніх працівників.