БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 927 8

Зеленський анонсував новий механізм бронювання працівників від мобілізації

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Про це він повідомив під час робочої поїздки до Черкаської області.

Очільник держави наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між владою та підприємцями щодо цього питання.

"Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу", – сказав Зеленський.

Також, за словами президента, важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

"Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців", – зазначив Зеленський.

На думку президента, такий захист від держави має стосуватися не лише керівників та власників компаній, а і їхніх працівників.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) бронювання (200) мобілізація (468)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...анонсував новий механізм бронювання..." і "...планують розробити новий справедливий механізм бронювання..." це трішечки різні речі.

Хоча для такого говоруна, як Зеленський - то мабуть все одно.
показати весь коментар
06.02.2024 11:57 Відповісти
взагалі-то він має розробляти законопроект по мобілізації, а бронювання має розробляти мінфін! щось в нього все задом-наперед
показати весь коментар
06.02.2024 15:25 Відповісти
Яка стратегія - такий і накал, накол, просто кал. ВИБАЧТЕ, з ТАКОГО органічного добрива навіть НІЧОГО не виросте життєздатного
показати весь коментар
06.02.2024 15:28 Відповісти
як завжди, в майбутньому часі, і виключно з абстрактними цілями "справедливо, відкрито, потужно"
показати весь коментар
06.02.2024 12:07 Відповісти
а " новий справедливий механізм мобілізаціїї " для заміни хлопців на нулі ти падло не хочеш анонсувати ??? .. а то поки одні кровю стікають , інші з жиру бісяться в спорзалах і кабаках ..
показати весь коментар
06.02.2024 12:10 Відповісти
Короч, ми в білу, а вони яйця по 17 чи в кілограмах
показати весь коментар
06.02.2024 12:50 Відповісти
Поки на фронті усього не вистачає, гинуть люди та проблеми з фінансуванням, комусь дуже весело, бо кошти замість фронту направили на підготовку
до Євробачення та виділили 10 999 811 грн.
Про це свідчать дані з сайту держзакупівель Prozorro. - Міністра культури у відставку!
показати весь коментар
06.02.2024 13:01 Відповісти
бла бла бла, зараз дійшов до звільнення генералів, а що дійсно треба робить зі своїм шоблом ларёчників під керуванням дермака строіть укріплення, переоріентовувати підприемства на виготовлення зброї то воно за два роки просрав,пропив,проболтал,проссав і нічого не зробило і лізе недоумок туди де шось робиться, паскудний зрадник
показати весь коментар
06.02.2024 16:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 