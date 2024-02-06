Співзасновник WhatsApp з України придбав конфісковане шато Березовського у Франції

Американський мільярдер та співзасновник застосунку WhatsApp Ян Кум, який народився в Україні і з 16 років проживає в США, став власником розкішного шато де ля Гаруп. Бізнесмен придбав його в Агентства з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів (Agrasc).

Як пише Le Figaro, він заплатив майже 65 млн євро за цей об'єкт нерухомості, що стало однією з найбільших угод агенції (Agrasc) з моменту її створення у 2010 році, передає Укрінформ.

Попереднім власником маєтку був російський бізнесмен Борис Березовський, який помер у 2013 році. Після того він був проданий французькій державі. Точніше, шато було спочатку конфісковане судом, як дохід від відмивання грошей за обтяжуючих обставин, здійснених інвестиційною компанією, яка вважалася прикриттям для Бориса Березовського.

Шато де ля Гаруп розташовано на мисі Антиб так, що звідусіль з нього відкривається вид на море. Воно було збудоване у 1907 році для англійського лорда, свого часу там приймали Пабло Пікассо та Ернеста Хемінгуея.

Маєток складається з садиби та п'яти інших будівель, розташованих на 10 гектарах ландшафтного парку з басейном, джакузі та тенісним кортом.

Ян Кум – американський програміст та підприємець українсько-єврейського походження, який народився в Києві, виріс у Фастові, а згодом переїхав з родиною до США. Він є одним із розробників месенджера WhatsApp, а також працював виконавчим директором Facebook. За даними Forbes, його особисті статки у 2023 році склали $16 млрд.