Ворог атакував підстанцію "Укренерго" на сході країни, пошкоджено обладнання

У прифронтовій зоні на сході країни ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Персонал не постраждав, пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових", – йдеться у повідомленні.

Утім, попри це, пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту, наголосили енергетики.

Водночас через погодні умови знеструмлено 50 населених пунктів в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Хмельницькій областях.

Через технічні причини є знеструмлення в Київській області. Унаслідок бойових дій та з інших причин на ранок без світла залишаються 352 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Харківської областей.

Зазначається, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Протягом доби на теплових електростанціях в поточний ремонт виведено 2 енергоблоки.

Також сьогодні здійснюється експорт електроенергії в нічні години в Молдову. Загальний обсяг 355 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 70МВт.

Водночас імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 6 703 МВт-·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 154 МВт.