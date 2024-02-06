Ворог атакував підстанцію "Укренерго" на сході країни, пошкоджено обладнання
У прифронтовій зоні на сході країни ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій "Укренерго".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Персонал не постраждав, пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових", – йдеться у повідомленні.
Утім, попри це, пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту, наголосили енергетики.
Водночас через погодні умови знеструмлено 50 населених пунктів в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Хмельницькій областях.
Через технічні причини є знеструмлення в Київській області. Унаслідок бойових дій та з інших причин на ранок без світла залишаються 352 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Харківської областей.
Зазначається, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.
Протягом доби на теплових електростанціях в поточний ремонт виведено 2 енергоблоки.
Також сьогодні здійснюється експорт електроенергії в нічні години в Молдову. Загальний обсяг 355 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 70МВт.
Водночас імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 6 703 МВт-·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 154 МВт.
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