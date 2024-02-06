У "Дії" незабаром запустять послугу онлайн-шлюбу за допомогою відеозв’язку

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував найближчим часом послугу онлайн-шлюбу по відео в мобільному застосунку "Дія".

Про це він повідомив в ефірі єдиного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.



"Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися у "Дії" по відео. Це буде також дуже технологічно", – зазначив урядовець.



Міністр не став більше розкривати деталі нового сервісу, проте наголосив, що буде багато цікавих елементів цього процесу.



"Це буде унікально для всього світу. Це дозволить нашим військовим одружуватися дистанційно. Це важливий крок", – додав він.



Федоров також наголосив на безпеці послуги. Вона включатиме кілька етапів верифікації.