У "Дії" незабаром запустять послугу онлайн-шлюбу за допомогою відеозв’язку
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував найближчим часом послугу онлайн-шлюбу по відео в мобільному застосунку "Дія".
Про це він повідомив в ефірі єдиного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися у "Дії" по відео. Це буде також дуже технологічно", – зазначив урядовець.
Міністр не став більше розкривати деталі нового сервісу, проте наголосив, що буде багато цікавих елементів цього процесу.
"Це буде унікально для всього світу. Це дозволить нашим військовим одружуватися дистанційно. Це важливий крок", – додав він.
Федоров також наголосив на безпеці послуги. Вона включатиме кілька етапів верифікації.
Топ коментарі
+11 Fjall_Raven
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+9 Ustym Karmaliuk
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+8 Микола Шумахер
показати весь коментар06.02.2024 12:41
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То навіщо нам влада? Все в дії і нехай тим всим керує ШІ. А всіх чиновників дупутатів-президентів -геть з пляжу! То зразу два ''зайця вб'ємо'' гроші зекономимо і корупція зникне.
З впевненістю, що їм за це нічого не буде.
P.S. Встановлюйте накінець відповідні термінали ЗЕшлюб.
Складається враження, що людині все менше і менше місця в цьому придуркуватому Світі!