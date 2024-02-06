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Новини
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У "Дії" незабаром запустять послугу онлайн-шлюбу за допомогою відеозв’язку

шлюб

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував найближчим часом послугу онлайн-шлюбу по відео в мобільному застосунку "Дія".

Про це він повідомив в ефірі єдиного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися у "Дії" по відео. Це буде також дуже технологічно", – зазначив урядовець.

Міністр не став більше розкривати деталі нового сервісу, проте наголосив, що буде багато цікавих елементів цього процесу.

"Це буде унікально для всього світу. Це дозволить нашим військовим одружуватися дистанційно. Це важливий крок", – додав він.

Федоров також наголосив на безпеці послуги. Вона включатиме кілька етапів верифікації.

Автор: 

Федоров Михайло (255) Дія (622) шлюб (14)


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Топ коментарі
+11
онлайн-розлучення буде йти нерозривною парою до онлайн-шлюбу ))
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06.02.2024 12:45
+9
******* цирк. вони знущаються?
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06.02.2024 12:49
+8
А першу шлюбну ніч теж у дії можна?..
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06.02.2024 12:41
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Перемога.👍👏
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06.02.2024 12:34 Відповісти
Досягнення! 👍👏
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06.02.2024 12:42 Відповісти
А першу шлюбну ніч теж у дії можна?..
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06.02.2024 12:41 Відповісти
Можна, скоро запустять) секс по телефону, через дію
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06.02.2024 12:48 Відповісти
Цікаво, а як файніше буде - спочатку ґумову бабу, а потім у дії, чи, мо, навпаки?
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06.02.2024 12:54 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1754819643603112133 і не тільки!
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06.02.2024 14:55 Відповісти
Дітей теж через дію будуть заводити?
То навіщо нам влада? Все в дії і нехай тим всим керує ШІ. А всіх чиновників дупутатів-президентів -геть з пляжу! То зразу два ''зайця вб'ємо'' гроші зекономимо і корупція зникне.
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06.02.2024 12:43 Відповісти
онлайн-розлучення буде йти нерозривною парою до онлайн-шлюбу ))
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06.02.2024 12:45 Відповісти
Як бонус!
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06.02.2024 13:04 Відповісти
Дірява Зе-держава в дірявій "Дії". Зельониє всіма цукерками прив'язують населення до контролю через дію. Дійде до того, що без реєстрації в дії не будеш вважатися громадянином Офісної держави.
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06.02.2024 12:48 Відповісти
******* цирк. вони знущаються?
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06.02.2024 12:49 Відповісти
Так.

З впевненістю, що їм за це нічого не буде.
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06.02.2024 13:41 Відповісти
Тоді й розлучення має бути через Дію, і реєстрація новонароджених, і поховання і т.ін. От наведемо лад у країні, попереду планети всієї!!!
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06.02.2024 13:03 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1754819643603112133 все це скоро буде.
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06.02.2024 14:57 Відповісти
Може я і цинік, але це відкриває такі можливості для шахрайства, особливо на нашіх забиглих воїнах, що краще не треба.
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06.02.2024 13:07 Відповісти
На параше своя Дия.
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06.02.2024 13:07 Відповісти
Біблія. Левит 18:22: «Не спи із чоловіком, як із жінкою, бо це гидота.» Мабуть у московитів якась інша Біблія.
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06.02.2024 14:56 Відповісти
Они не как с женщиной. Они с другой стороны.
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06.02.2024 15:58 Відповісти
А як щодо розлучення? Недопрацювали....
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06.02.2024 13:09 Відповісти
коли запустять послугу Е-ЗедИбіли?скільки цей ***@ний п#здець коштує українським платникам податків?
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06.02.2024 13:12 Відповісти
це пізніше, а поки що розробляють додаток е-Банат, який буде нагадувати, як проголосував у 2019-му році.
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06.02.2024 15:00 Відповісти
никак не уймется: ссцыт и ссцыт в глаза дией
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06.02.2024 13:25 Відповісти
Це прям клондайк для фіктивних шлюбів. Навіть їхати нікуди не треба, щось там організовувати в ЗАГСі
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06.02.2024 13:53 Відповісти
Шахраї з Зони відбування покарань вже потирають руки..... була самотня бабуся(не заміжня) а після смерті бац й три "законні чоловіки" б'ються вже за її майно з її родичами.
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06.02.2024 14:05 Відповісти
Тобто особиста присутність вже необов'язкова - бєз мєня мєня женілі...
P.S. Встановлюйте накінець відповідні термінали ЗЕшлюб.
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06.02.2024 14:17 Відповісти
Ага, і коли всі гості дорогі захочуть щось подивитись - то дії буде гаплик. Та засуньте оте безпорадне лайно - та хочь у евробачення.
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06.02.2024 14:19 Відповісти
Так може в Дії і діточок зачинатимуть!
Складається враження, що людині все менше і менше місця в цьому придуркуватому Світі!
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06.02.2024 17:09 Відповісти

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