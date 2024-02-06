МВС запустило доставку посвідчення водія ще до п’яти країн Європи

Із 6 лютого міжнародна доставка посвідчень водія доступна також у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.

Замовлення можна зробити у Кабінеті водія.

Міжнародну доставку водійських посвідчень запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%.

Я поввідомлялося, із 19 січня українці могли замовити міжнародну доставку посвідчення водія до Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.