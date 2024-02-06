МВС запустило доставку посвідчення водія ще до п’яти країн Європи
Із 6 лютого міжнародна доставка посвідчень водія доступна також у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії.
Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.
Замовлення можна зробити у Кабінеті водія.
Міжнародну доставку водійських посвідчень запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%.
Я поввідомлялося, із 19 січня українці могли замовити міжнародну доставку посвідчення водія до Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.
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