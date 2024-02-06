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Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до середини травня

мобілізація

Верховна Рада підтримала законопроєкти про затвердження указів президента про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Так, за проєкт закону №10456 щодо продовження дії воєнного стану проголосували 335 нардепів, за законопроєкт №10457 щодо продовження строків загальної мобілізації – 323.

Відтак, терміни дії воєнного стану та мобілізації продовжуються з 14 лютого на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

Це вже десяте голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни. Востаннє воєнний стан продовжували у листопаді – до 14 лютого 2024 року.

Автор: 

ВР (2865) мобілізація (468) воєнний стан (136)


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