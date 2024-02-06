Рада остаточно ухвалила закон про електронний реєстр військовозобов’язаних

Верховна Рада виправила низку неузгодженостей у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану".

Всі шість пропозицій до законопроєкту №10062 набрали необхідну кількість голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Він пояснив, що ці позицію у законі змінили, згідно статті 131 Регламенту Верховної Ради України про усунення неузгодженостей. Після цього текст закону передадуть на підпис спікеру, а далі – президенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон у другому читанні ще 16 січня, проте під час голосування у залі не вистачило голосів для підтвердження низки поправок. Через це виникла необхідність застосувати окрему процедуру для вирішення цієї проблеми.

Що передбачає закон про електронний військовий облік?

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою "законодавчого удосконалення процедури інформаційної взаємодії між державними реєстрами" для військового обліку та набуття статусу ветерана війни.

Законопроєкт передбачає суттєве розширення переліку даних, що вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, відтепер запис у реєстрі міститиме понад 30 пунктів, у тому числі інформацію про:

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи);

реквізити документа про освіту (серія, номер, дата видачі, заклад освіти, що видав, рівень освіти, професія, галузь знань, спеціальність);

мобільні номери та електронну пошту;

реквізити паспорта громадянина України та документів, що дають право на виїзд за кордон;

відомості про батьків та членів сім’ї;

відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, про встановлення групи інвалідності;

відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України;

відомості про притягнення особи до кримінальної та адміністративної відповідальності;

відомості про володіння іноземними мовами;

відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї;

реквізити посвідчення водія (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія), а також документи про право керування тракторами, морськими та повітряними суднами;

відомості про наявність права на відстрочку від призову під час мобілізації;

відомості про статус ВПО;

відомості про статус ветерана війни, загиблих та зниклих безвісти.

Для цього пропонується розширити перелік джерел для формування та оновлення бази даних Реєстру. Так, окрім даних Центральної виборчої комісії для цього використовуватимуть дані Державної податкової служби та Держміграції. Для оновлення інформації у реєстрі військовозобов'язаних пропонується залучати дані з реєстрів МВС, Міністерства юстиції, Міністерства у справах ветеранів, Державної морської інспекції, Державіаслужби.

Водночас законопроєкт передбачає створення електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, порядок доступу до якого визначатиме Міноборони.

При цьому пропонується встановити, що оформлення документів військового обліку громадян України має здійснюватися виключно із використанням засобів реєстру.