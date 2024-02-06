Болгарія заперечила домовленість про спрощення експорту соняшника з України

Болгарія розкритикувала рішення українського уряду спростити умови експорт насіння соняшнику до цієї країни.

Відповідного листа міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Кирило Ватєв направив міністру економіки України Юлії Свириденко та міністру агрополітики та продовольства Миколі Сольському, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на пресслужба Мінсільгоспу Болгарії.

Ватєва наголосив, що жодних переговорів з Республікою Болгарія про будь-яку лібералізацію та спрощення ліцензійного режиму ввезення насіння соняшнику з України не велося.

Він нагадав, що уряд Болгарії 26 січня ухвалив постанову №87, яка передбачає виключення зі списків перевірених експортерів тих українських компаній, які здійснюють експорт до Республіки Болгарія без ліцензії. У разі порушення вони не зможуть експортувати не лише до Республіки Болгарія, а й до третіх країн протягом шести місяців.

Болгарський міністр також повідомив, що з початку практичного застосування ліцензійного режиму, 4 грудня 2023 року по 21 січня 2024 року, без погоджень та запитів на видачу ліцензій з України до Болгарії було імпортовано 37 934 тонни соняшникової олії.

З огляду на це очільник Мінсільгоспу Болгарії наполягає на видачі ліцензій українським компаніям на експорт до цієї країни пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику, насіння ріпаку та продуктів їх переробки.

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Як повідомлялося, 2 лютого Мінекономіки України оголосило, що Болгарія погодилась лібералізувати режим ліцензування експорту насіння соняшнику з України.

"Відтепер отримання ліцензій на експорт соняшника до Болгарії не вимагатиме погодження Мінагрополітики та, відповідно, окремих консультацій із цією країною", – заявив заступник міністра – торговий представник Тарас Качка.

Відтак, Кабінет Міністрів спростив умови експорту насіння соняшнику до Болгарії – було встановлено автоматичний режим ліцензування замість неавтоматичного.