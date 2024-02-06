Не знайшли винних: Швеція планує припинити розслідування вибухів на "Північному потоці"

Швеція планує зупинити розслідування підриву російського газопроводу "Північний потік", який стався в 2022 році, оскільки, ймовірно, не вдалося встановити винуватих.

Про це пише Reuters із посиланням на німецьких ЗМІ.



Зокрема, за даними газет Sueddeutsche Zeitung і Die Zeit, прокурор, який веде розслідування у Швеції, оголосить про його припинення найближчими днями.



Прессекретар шведської прокуратури відмовився коментувати повідомлення журналістам.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

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Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".