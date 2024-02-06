ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо екснардепа Кузьміна

Працівники Державного бюро розслідувань закінчили досудове розслідування щодо державної зради колишнього народного депутата Рената Кузьміна.

Як повідомляє пресслужба ДБР, обвинувальний акт направлено до суду.

Правоохоронці встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Кузьмін озвучував у своїх виступах, у соцмережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України – державна зрада.

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