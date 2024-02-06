Гривня знову знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні перейшов до зниження щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 7 лютого, на рівні 37,6254 грн/$, порівняно із 37,5544 грн/$ у вівторок.

Водночас курс гривні до євро знизився на 2 копійки – до 40,3946 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.