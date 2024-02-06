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Гривня знову знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

деньги,валюта,бюджет,курс,госбюджет

Курс гривні перейшов до зниження щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 7 лютого, на рівні 37,6254 грн/$, порівняно із 37,5544 грн/$ у вівторок.

Водночас курс гривні до євро знизився на 2 копійки – до 40,3946 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2164) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9267) обмін валюти (697)


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06.02.2024 16:23 Відповісти
А у нас такий видатний рехворматор-президент!
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06.02.2024 16:25 Відповісти
Був, не так давно.
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06.02.2024 16:29 Відповісти
Щось ви зарано відспівуєте зеленського! На жаль він ще є, хоч і чисто формально!
Зроблю вигляд, що не зрозумів подоляківський натяк!
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06.02.2024 16:34 Відповісти
А ви зараз ще почніть звільняти військове керівництво і дивіться уважно на курс гривні. І на динаміку виїзду українців за кордон теж.

Буде дуже динамічно та захопливо.
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06.02.2024 16:34 Відповісти
Гривня знову знижується

Мгм...
Наче у цеглини мають бути хочь якісь аеродинамічні характеристики!
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06.02.2024 16:37 Відповісти
То, что запретили показывать курс перед обменниками - правильный шаг
Следующий шаг - ликвидировать оглашение курса вообще (в том числе на цензоре)
Следующий шаг: заходишь в обменку, а там сидит мент и сбушник
- с тебя 2*50=100 долларов. А то на ВЛК отправим
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06.02.2024 16:54 Відповісти

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