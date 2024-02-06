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Новини
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У "Центренерго" заявили про перевиконання плану з накопичення вугілля наприкінці зими

центрэнерго

На складах державної енергогенерувальної компанії "Центренерго" зараз утричі більше вугілля порівняно з опалювальним сезоном минулого року.

"Нині до наших сховищ активно їде вугілля з усіх вітчизняних шахт, а також, імпорт. Наші ТЕС спалюють менше палива, ніж надходить на склади. Ми на 30% перевиконали план із накопичення вугілля", – повідомили в компанії.

Також, як зазначається, "Центренерго" на 250% збільшило виробничі потужності в порівнянні з минулим опалювальним сезоном

"Товариство продовжує виконувати свої зобов’язання перед українським народом та забезпечує домівки й підприємства електроенергією та теплом. Ми не зупиняємося на досягнутому. На обʼєктах "Центренерго" триває безпрецедентна ремонтна кампанія, ми й далі плануємо нарощувати генерацію", – додали в компанії.

Раніше повідомлялося, що станом на 18 січня в роботі перебувало 10 енергоблоків ПАТ "Центренерго".

ПАТ "Центренерго" – державна енергетична компанія, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії. До складу компанії входять три теплові електростанції – Вуглегірська (окупована), Зміївська та Трипільська.

Автор: 

ТЕС (677) вугілля (1895) Центренерго (454)


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якщо у 3-чі більше то це 300%, а не 30% ...
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06.02.2024 16:18 Відповісти

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