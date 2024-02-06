Санкції працюють: Найбільший у Росії LNG-проєкт залишився без танкерів льодового класу

Перші комерційні поставки російським проєктом "Арктик СПГ 2" були заплановані на січень цього року, але введені в листопаді 2023 року санкції США змусили "Новатек" та низку акціонерів проєкту оголосити форс-мажор. Додаткові проблеми виникають із транспортуванням – через санкції проєкт не отримає танкери льодового класу, необхідні для вивезення скрапленого газу (СПГ, LNG) з північних широт.

Внаслідок запровадження санкцій США японська компанія Mitsui OSK Lines (MOL), яка мала займатися експортом газу з "Арктик СПГ 2", не може ні отримати замовлені танкери, ні продати їх росіянам, пише The Moscow Times.

За інформацією "Новатека", планувалося створити флот із 21 танкера класу Arc7 (такі судна мають подвійний корпус і здатні пробивати двометровий лід): 15 із них має побудувати судноверф "Звезда", ще шість – південнокорейська Hanwha Ocean.

Із південнокорейських танкерів три призначалися "Совкомфлоту" і три – MOL. З "Совкомфлотом" Hanwha Ocean розірвала контракти раніше через його потрапляння до списків санкцій. Тепер виникли проблеми із судами, якими мала керувати японська компанія.

"Згідно з контрактними зобов'язаннями, якщо ми не можемо надати цю послугу "Арктик 2", ми маємо продати йому наші судна. Але санкції кажуть, що ми не можемо здійснити цю угоду з "Арктик 2". Ситуація непроста", – сказав президент MOL Такесі Хасімото.

За його словами, компанія обговорює її з урядами США та Японії.

"Арктик СПГ 2" – найбільший у Росії проєкт із видобутку та скраплення природного газу. Він передбачає будівництво трьох технологічних ліній загальною потужністю 19,8 млн тонн на рік.

"Арктик СПГ 2" – спільне підприємство "Новатека" (60%), французької TotalEnergies (10%), китайських CNPC та CNOOC (по 10%) та Japan Arctic LNG (10%) – консорціуму японських компаній Mitsui та Jogmec.

Будівництво танкерів для MOL мало завершитися пізніше цього року. З 21 танкера зараз для "Арктик СПГ 2" побудовано лише три газовози льодового класу.

До 2030 року Росія планує збільшити свою частку на світовому ринку СПГ до 20% із нинішніх 8%. При оголошенні санкцій проти "Арктик СПГ 2" у листопаді Держдепарамент США заявив, що їхня мета – "з часом підірвати статус Росії як провідного постачальника енергоресурсів".