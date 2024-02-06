Хакери дізналися, скільки коштує іранський "шахед" для Росії

Група хакерів Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder, на яких знаходився масив даних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для Росії.

Як пише Мілітарний, 4 лютого 2024 року Prana Network оголосила, що вони успішно зламали сервери електронної пошти підставної компанії Корпусу вартових ісламської революції під назвою Sahara Thunder, яка сприяє незаконному продажу зброї з Ірану в Росію.

Серед злитої документації по локалізації виробництва іранських ударних безпілотників в особливій економічній зоні "Алабуга", Росія, знайшлись відомості про переговорний процес де зазначались об’єми випуску та вартість дронів.

У документах напряму не називається тип продукту, що виготовляється. Натомість, безпілотники проходять у документах під спеціальним шифром як "моторная лодка типа Dolphin 632".

Згідно з паперами, на 2022 рік Росія мала намір випустити на своїх потужностях за ліцензією 6 тис. іранських безпілотників протягом 2,5 року.

Іранською стороною було озвучено стартову вартість 23 млн руб. за одиницю ($375 тис.). Однак у ході переговорів було досягнуто домовленості на рівні 12 млн руб. за борт при замовленні 6 тис. одиниць ($193 тис.) або 18 млн руб. ($290 тис.) при замовленні 2 тис. одиниць.

Загальна ціна контракту на виробництво, включно з передачею технологій, обладнання, 6 тис. комплектів БПЛА, програмного забезпечення, складає 108,5 млрд руб. ($1,75 млрд).

Згідно з планами на 2023 рік, за повної локалізації виробництва з мінімальним постачанням іранських комплектуючих прогнозована собівартість Shahed-136 має скласти 4,4 млн руб. ($48,8 тис.) за борт.

Однак це лише прогноз, який може мати відхилення у випадку змін у плануванні та виробництві.

При тому вартість реалізації, тобто та ціна, за якою вони будуть передані замовнику, складатиме 14,9 млн руб. ($165,5 тис.). Вірогідно, такий розрив пояснюється закладеними виплатами за лінцензійне виробництво, додатковими витратами та інвестиціями у підприємство.

Згідно з іншими оприлюдненими документами, принаймні частково РФ проводить свої фінансові операції та платежі з Іраном у золоті.

Так, організація "Алабуга Машинери" в лютому 2023 року передала іранській підставній компанії Sahara Thunder, імовірно, в якості оплати послуг та товарів, 2 067 795 грамів золота в злитках.