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Хакери дізналися, скільки коштує іранський "шахед" для Росії

шахед

Група хакерів Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder, на яких знаходився масив даних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для Росії.

Як пише Мілітарний, 4 лютого 2024 року Prana Network оголосила, що вони успішно зламали сервери електронної пошти підставної компанії Корпусу вартових ісламської революції під назвою Sahara Thunder, яка сприяє незаконному продажу зброї з Ірану в Росію.

Серед злитої документації по локалізації виробництва іранських ударних безпілотників в особливій економічній зоні "Алабуга", Росія, знайшлись відомості про переговорний процес де зазначались об’єми випуску та вартість дронів.

У документах напряму не називається тип продукту, що виготовляється. Натомість, безпілотники проходять у документах під спеціальним шифром як "моторная лодка типа Dolphin 632".

Згідно з паперами, на 2022 рік Росія мала намір випустити на своїх потужностях за ліцензією 6 тис. іранських безпілотників протягом 2,5 року.

Іранською стороною було озвучено стартову вартість 23 млн руб. за одиницю ($375 тис.). Однак у ході переговорів було досягнуто домовленості на рівні 12 млн руб. за борт при замовленні 6 тис. одиниць ($193 тис.) або 18 млн руб. ($290 тис.) при замовленні 2 тис. одиниць.

Загальна ціна контракту на виробництво, включно з передачею технологій, обладнання, 6 тис. комплектів БПЛА, програмного забезпечення, складає 108,5 млрд руб. ($1,75 млрд).

Згідно з планами на 2023 рік, за повної локалізації виробництва з мінімальним постачанням іранських комплектуючих прогнозована собівартість Shahed-136 має скласти 4,4 млн руб. ($48,8 тис.) за борт.

Однак це лише прогноз, який може мати відхилення у випадку змін у плануванні та виробництві.

При тому вартість реалізації, тобто та ціна, за якою вони будуть передані замовнику, складатиме 14,9 млн руб. ($165,5 тис.). Вірогідно, такий розрив пояснюється закладеними виплатами за лінцензійне виробництво, додатковими витратами та інвестиціями у підприємство.

Згідно з іншими оприлюдненими документами, принаймні частково РФ проводить свої фінансові операції та платежі з Іраном у золоті.

Так, організація "Алабуга Машинери" в лютому 2023 року передала іранській підставній компанії Sahara Thunder, імовірно, в якості оплати послуг та товарів, 2 067 795 грамів золота в злитках.

Автор: 

безпілотник (534) Іран (446) виробництво (1297) росія (14184)


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За"Бобер" наші підари "луплять"більше 100 тис.зелених...і ні яких питань..
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06.02.2024 17:54 Відповісти

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