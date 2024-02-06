Росія втратила половину експорту газу через війну в Україні

За два роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну експорт російського газу трубопроводами обвалився вдвічі.

Про це віцепрем'єр Олександр Новак заявив під час виступу в Раді Федерації, передає російський Інтерфакс.

Згідно з оновленими даними, експорт російського газу трубопроводами у 2023 році впав ще на 29,9% – до 99,6 мільярда кубометрів. Два тижні тому у статті Новака у журналі "Енергетична політика" наводилася цифра 91,4 млрд куб. м.

Втім, навіть підвищена оцінка свідчить, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну експорт російського газу трубопроводами впав удвічі. Так, у 2021 році експорт російського газу трубопроводами становив 206,8 млрд куб. м, у 2022 році – 142,1 млрд кубометрів.

Чиновники оперують даними про експорт виробленого у РФ природного газу, тоді як статистика "Газпрому" включає також реекспорт газу з країн Центральної Азії.

Водночас експорт скрапленого природного газу (LNG) з Росії у 2023 році тепер оцінюється у 45,4 млрд куб. м, що на 1,9% менше, ніж у 2022 році (46,3 млрд куб. м). Попередньо експорт LNG у статті Новака оцінювався у 43,6 млрд кубометрів.

Згідно з презентацією Новака, у 2023 році видобуток газу у Росії впав ще на 5,5% – до 636,9 млрд кубометрів, а постачання палива на внутрішній ринок зросло на 2,8% – до 500 млрд куб. м. Споживання газу у вигляді моторного палива на автотранспорті збільшилось на 29,4% – до 2,2 млрд куб.

Як падає експорт газу з Росії?

Нагадаємо, через втрату ринку ЄС видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

При цьому "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією у 2022 році впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Водночас експорт газу трубопроводами за межі колишнього Радянського Союзу в 2022 році впав до найменшого обсягу з часів СРСР – 100,9 млрд кубометрів, порівняно із 185,1 млрд кубометрів у 2021 році. Ці обсяги включають постачання до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Росія намагалася використати залежність ЄС від російського газу у своїх інтересах. Спочатку "Газпром" сам зупинив постачання газопроводом "Північний потік", вимагаючи скасування санкцій на постачання та обслуговування турбін. А у вересні 2022 року "Північний потік" і побудований, але так і не запущений, "Північний потік-2" було пошкоджено внаслідок диверсії.