БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 577 2

Ввезення гуманітарки та обмін рублів: Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень

окупація,рублі

Національний банк України актуалізував низку валютних обмежень з метою, зокрема, приведення їх у відповідність до чинного законодавства.

Відповідні зміни внесені постановою правління Національного банку України №17 від 5 лютого, що набирає чинності з 7 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема:

  • з 1 грудня 2023 року запроваджено новий порядок ввезення гуманітарної допомоги постановою Кабміну від 5 вересня 2023 №953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" (зі змінами).

У зв'язку з цим Національний банк уточнив підстави для коректного завершення банками валютного нагляду за дотриманням резидентами встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, що ввозиться в Україну як гуманітарна допомога з 1 грудня 2023 року.

  • з 24 грудня 2023 року набрав чинності закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг" від 22 листопада 2023 року №3498 ІХ. Ним, зокрема, внесені зміни до закону "Про банки і банківську діяльність".

З метою приведення нормативно-правових актів Національного банку у відповідність до закону №3498 Національний банк надав тимчасову (до 31 грудня 2024 року) можливість безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських/ білоруських рублях, якщо зазначена операція здійснюється відповідно до вимог пункту 18 розділу VII закону України "Про банки і банківську діяльність".

Умови для здійснення таких операцій:

  • якщо банками-нерезидентами (крім банків-резидентів РФ та Білорусі та банків, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до закону "Про санкції"), в яких відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських/білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалене рішення про конвертацію (обмін) російських/білоруських рублів на іншу валюту;
  • продаж (обмін) російських/білоруських рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів.

Автор: 

закон (1481) НБУ (9267)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно кто ето во время войны у нас получает срубли? Я представляю как во время второй мировой в каком то государстве меняли рейхсмарки
показати весь коментар
07.02.2024 09:20 Відповісти
Ах уєть!!!
показати весь коментар
07.02.2024 11:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 