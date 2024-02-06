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Уряд розподілив 4,5 мільярда субвенції на проєкти відновлення в 11 областях

шмигаль

Кабінет Міністрів під час засідання 6 лютого підтримав рішення про спрямування коштів на відновлювальні програми місцевим бюджетам 11 областей.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ідеться про майже 4,5 млрд грн субвенції на відбудову соціальної та критичної інфраструктури.

"Очікуємо на ефективне використання громадами державної допомоги. Найважливіше – щоб люди бачили відчутний результат роботи місцевої влади", – наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що минулого року вдалося відновити 37,4 тис. об’єктів. Серед них 685 закладів освіти, 390 медичних і соціальних закладів, майже 2,9 тис. об’єктів водо-, газо-, теплопостачання, 22,9 тис. приватних та багатоповерхових житлових будинків.

Автор: 

фінансування (2025) субвенція (60) відновлення (346)


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