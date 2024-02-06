Кабмін схвалив залучення гранту на $760 мільйонів на підтримку держуправління

Кабінет Міністрів схвалив залучення другого гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку у розмірі $760 млн.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 6 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Йдеться про грант із Цільового фонду багатьох донорів в межах шостого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Як повідомлялося, у липні-вересні 2023 року в рамках п’ятого додаткового фінансування за проєктом Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) Україна отримала $2,5 мільярда від США.

Наразі кошти на грантове фінансування для України у американському бюджеті вичерпані, а виділення нового пакету допомоги затягується.