Мінфін розмістив державні облігації на 8,4 мільярда

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 6 лютого розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 8,38 мільярда гривень (в еквіваленті).

Зокрема, від продажу річних облігацій надійшло 3,2 мільярда гривень під незмінні 16,8% річних, свідчать дані на сайті Мінфіну.

Крім того, 2,11 мільярда гривень вдалося залучити від продажу ОВДП з погашенням через 1,7 року під 17,6% річних.

Ще 56,67 мільйона гривень надійшло від розміщення трирічних цінних паперів під 18,5% річних.

Мінфін також розмістив військові ОВДП у валюті: від продажу доларових облігацій терміном обігу один рік надійшло $80,02 мільйона під 4,66% річних.

Скільки Мінфін залучив від продажу ОВДП на попередніх аукціонах?

Загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.