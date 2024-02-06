Податківці нарахували 200 мільйонів штрафів ювелірним магазинам за місяць
Підрозділи податкового аудиту Державної податкової служби в січні 2024 року провели понад 80 фактичних перевірок ювелірних магазинів та точок продажу ювелірних виробів.
Як ідеться в повідомленні Держподаткової, за результатами перевірок порушникам нараховано штрафи на загальну суму 200 млн грн.
Найбільш поширеними порушеннями були невикористання ПРРО/РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій, – ред.) під час розрахунку з клієнтами та помилки у веденні обліку товарних запасів у місцях продажу.
У Держподатковій наголовили, що проводять перевірки на основі ризико-орієнтовного підходу та за наявності підстав, визначених Податковим кодексом.
Як повідомлялося, у грудні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".
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