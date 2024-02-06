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Податківці нарахували 200 мільйонів штрафів ювелірним магазинам за місяць

ювелирка

Підрозділи податкового аудиту Державної податкової служби в січні 2024 року провели понад 80 фактичних перевірок ювелірних магазинів та точок продажу ювелірних виробів.

Як ідеться в повідомленні Держподаткової, за результатами перевірок порушникам нараховано штрафи на загальну суму 200 млн грн.

Найбільш поширеними порушеннями були невикористання ПРРО/РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій, – ред.) під час розрахунку з клієнтами та помилки у веденні обліку товарних запасів у місцях продажу.

У Держподатковій наголовили, що проводять перевірки на основі ризико-орієнтовного підходу та за наявності підстав, визначених Податковим кодексом.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Автор: 

магазин (258) податки (2419) ювелірні вироби (28) Державна податкова служба (356) штраф (1110)


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